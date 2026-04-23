Ukrajinka, která píchá do vosího hnízda. Jde po Sabalenkové a tvrdí: Zastrašují mě

Teprve ve druhé polovině minulé sezony vlétla Oleksandra Olijnyková mezi elitu, od té doby je ale nepřehlédnutelnou postavou světového tenisu. Rodačka z Kyjeva o sobě dává vědět nejen samotnou hrou, ale zejména dosud nevídaně ostrou kritikou ruských i běloruských hráčů a hráček. Neumlčíte mě, vzkazuje teď tenisovým organizacím.
Dívka, která píchla do vosího hnízda. A rozpoutala bouři. Taková slovní spojení během letošní sezony létají kolem pětadvacetileté Ukrajinky.
Její krajanky od začátku ruské invaze nepodávají soupeřkám z Ruska a Běloruska po zápasech ruku. Často využívají svou platformu a připomínají, co se v jejich vlasti děje.
Tak konkrétní a sžíravou kritiku, jakou od ledna produkuje Olijnyková, však tenisový svět dosud neznal.
„Upřímně mám pocit, že tady žiju po boku nebezpečných lidí,“ řekla Ukrajinka, jejíž otec sám bojuje v první linii, při svém premiérovém startu na Australian Open. Svými slovy už tehdy otřásla světem tenisu.
„Mají nebezpečné názory. A jejich činy jsou nebezpečné. Mluvím třeba o světové jedničce Aryně Sabalenkové,“ uvedla a upozorňovala na vztah hvězdné Bělorusky s Alexandrem Lukašenkem, diktátorem a hlavním spojencem Vladimira Putina .
Prohlášení Sabalenkové z roku 2023 o tom, že nepodporuje válku a už tedy ani Lukašenka, Olijnykové nestačí.
Tvrdě samozřejmě kritizuje i ruské sportovce: třeba Mirru Andrejevovou a Dianu Šnajderovou, které po zisku stříbrných medailí na olympiádě v Paříži převzaly jedno z nejvyšších státních vyznamenání Ruské federace, takzvaný Řád za zásluhy o vlast, a to dokonce 1. třídy.
Opřela se i do největší ruské star mezi muži, Daniila Medveděva, kvůli jeho účasti na tradiční exhibici v Petrohradu sponzorované plynárenským gigantem Gazprom.
Všichni Rusové a Bělorusové by podle ní měli být vyloučeni z tenisových soutěží, jak tomu je v některých jiných sportech.
Nyní přišla 70. hráčka aktuálního žebříčku WTA s dalšími obviněními, znovu se zaměřila na Sabalenkovou a dala nekompromisním způsobem najevo, že se nenechá umlčet.
Olijnyková poukázala na video Viktorie Bonyové, ruské celebrity žijící v Monaku, která je známá četnými prokremelskými výroky. Instagramová modelka se v něm obrátila přímo na Putina a hovořila o problémech, které trápí ji i její krajany. Naznačila při tom, že ruský prezident za ně není odpovědný, protože se mu úředníci bojí říct pravdu o situaci v zemi.
„Vladimire, i my tě podporujeme. Považujeme tě za velmi silného politika, ale o mnohém nevíš,“ uvedla Bonyová ve videu.
Olijnyková reagovala před několika dny: „Fakt: existuje video Bonyové adresované Putinovi. Také fakt: Aryna Sabalenková, Polina Kuděrmetovová, Anastasia Gasanovová, Irina Chromačevová, Sofia Lanserová a několik dalších tenistek daly tomuto obsahu lajk. Ve videu přitom zaznívá: Vladimire, podporujeme vás. Jste velmi silný politik,‘“ vysvětlila Ukrajinka na svém Instagramu.
Dále uvedla, že takto se válka stává přijatelnou.
„Nejen pomocí zbraní. Ale i mlčením. Souhlasem. Lajky. Takto známí lidé vysílají milionům zprávu: můžete jít do jiné země, zabíjet nevinné, a přesto vás přijmou zpět. Vaši oblíbení sportovci vás podpoří,“ napsala.
„A proto žiju pod raketovými útoky. Proto trénuju za zvuku sirén. Proto měsíce nevídám své blízké, zatímco mě a mou zemi brání. Proto mě může někdo zabít v noci v mém vlastním domově, v mé vlastní posteli. Protože někdo rozhodl, že to mohou udělat. Protože jim někdo ukázal, že je to přijatelné,“ uzavřela Olijnyková.
Když přišla v lednu v Melbourne na tiskovou konferenci po porážce v 1. kole s obhájkyní titulu Madison Keysovou, měla na sobě tričko s výmluvným nápisem: „Potřebuji vaši pomoc k ochraně ukrajinských dětí a žen, ale tady o tom nemůžu mluvit.“
Že nejsou její veřejné výstupy u tenisových organizací a pořadatelů turnajů oblíbené, zdůraznila i teď, čímž vyvolala značný rozruch. Poslala totiž přímý apel Ženské tenisové asociaci WTA.
„WTA, už o tom nebudu mlčet. Když předkládám fakta a říkám pravdu, neporušuji žádná pravidla. Můžete se mě přestat snažit zastrašit. Nebojím se vás,“ vzkázala.
