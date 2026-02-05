Ostrá Ukrajinka dál otřásá světem tenisu. Soupeřka podle ní přispěla k mrzačení dětí

Teprve v závěru minulé sezony dokázala po sérii vynikajících výkonů proniknout do elitní stovky světového žebříčku. V lednu se poprvé v životě představila na grandslamu a v Austrálii nadělala pořádné vlny tím, jak tvrdě se postavila proti účasti Rusů nebo běloruské superstar Aryny Sabalenkové. Ukrajinka Oleksandra Olijnyková ve svém tažení pokračuje i na dalších turnajích.
O pětadvacetileté kyjevské rodačce je čím dál více slyšet. Po porážce v prvním kole Australian Open vyvolala v tenisovém světě bouři, když ve svých rozhovorech nebývale ostře útočila na ruské a běloruské tenisty. Obvinila je z podpory režimu Vladimira Putina.
Ukrajinské tenistky v drtivé většině nepodávají soupeřkám z nepřátelských zemí po zápase ruku, intenzivně se vyjadřují proti ruské invazi do jejich země a snaží se pravidelně upozorňovat na to, co se na Ukrajině děje.
Tak konkrétní a sžíravou kritiku, jakou v Melbourne vyslovila pětadvacetiletá Olijnyková, jejíž otec bojuje na Ukrajině v první linii, však dosud tenisový svět nezaznamenal. „Upřímně mám pocit, že tady žiju po boku nebezpečných lidí,“ prohlásila Ukrajinka.
„Mají nebezpečné názory. A jejich činy jsou nebezpečné. Mluvím třeba o světové jedničce Sabalenkové. Věděli jste, že v roce 2020 podepsala dokument na podporu Lukašenka?“ ptala se Olijnyková po vystoupení v Rod Laver Areně.
„Během protestů v Bělorusku, kdy byly ulice zalité krví, protože lidé, kteří bránili demokracii a požadovali svobodné volby, byli potlačováni a biti, ona tu petici podepsala a prohlásila, že Lukašenko je její prezident,“ dodala pro australský The Age.
Sabalenková měla skutečně před válkou k běloruskému diktátorovi blízko, v roce 2023 v Paříži během Roland Garros ale prohlásila: „Nepodporuji válku, což znamená, že právě teď nepodporuji Alexandra Lukašenka.“
Nejvěrnější spojenec Putina nicméně Sabalenkovou dodnes zhusta využívá k propagandě, na začátku ledna jí veřejně gratuloval k titulu v Brisbane.
Běloruská tenisová královna nebyla pro Olijnykovou jediným terčem. Opřela se i do Mirry Andrejevové a Diany Šnajderové, mladých ruských hvězd, které po zisku stříbrných medailí na olympiádě v Paříži obdržely jedno z nejvyšších státních vyznamenání Ruské federace, takzvaný Řád za zásluhy o vlast, a to dokonce první třídy.
Ve svém tenisovém a zároveň i mimosportovním tažení Ukrajinka pokračuje i na aktuálním turnaji v rumunské Kluži. Olijnyková už postoupila do čtvrtfinále a zaujala tím, že se před duelem odmítla vyfotit s Maďarkou Annou Bondárovou. Po utkání jí nepodala ruku.
Bondárová se totiž v roce 2022, jen několik měsíců po ruské invazi na Ukrajinu, zúčastnila v Petrohradu exhibičního turnaje Northern Palmyra Trophies sponzorovaného společností Gazprom. Plynárenského giganta Olijnyková označila za „jeden z klíčových finančních pilířů ruské válečné mašinérie“.
„Jsou to stejné peníze, které Rusko používá k zabíjení a mrzačení ukrajinských žen a dětí a k ničení našich rodin a měst,“ uvedla Ukrajinka.
„Z morálního hlediska je přijetí peněz od Gazpromu v prosinci 2022 srovnatelné s tím, jako by někdo hrál v nacistickém Německu v roce 1941 a byl placen majetkem zabaveným obětem vyhlazovacích táborů. Stejné zlo — jen o 80 let později,“ dodala.
Exhibice v Petrohradu se koná každý rok na podzim. Před pár měsíci se jí zúčastnili Rusové Daniil Medveděv, Diana Šnajderová, Karen Chačanov nebo Veronika Kuděrmetovová, nyní už reprezentantka Rakouska Anastasia Potapovová, její partner Nizozemec Tallon Griekspoor nebo naturalizovaní Kazachstánci Alexander Bublik a Julia Putincevová.
Podle Olijnykové by měli být všichni Rusové a Bělorusové vyloučeni z tenisových soutěží, tak jak tomu je v jiných sportech.
Její rodina uprchla v roce 2011 z Ukrajiny do Chorvatska, jí bylo 10 let. Do vlasti se ale vrátili a Olijnyková nyní žije a trénuje v Kyjevě. Po světě cestuje sama. Je známá i tím, že v roce 2021 kvůli nedostatku peněz prodala za pět tisíc dolarů doživotní práva na oblast své pravé paže mezi loktem a ramenem. Kupujícímu tak umožnila vybrat si tetování, které si následně nechá udělat.
