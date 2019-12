Úkaz na českém tenisovém nebi. Dvanáctiletá Fruhvirtová málem porazila Siniakovou

Její vrstevnice kradou maminkám šminky, aby se mohly zkrášlit, těší se z prvního zájmu kluků. Ale Brenda Fruhvirtová ve 12 letech prohání po kurtu jednou tak staré tenistky. O víkendu málem v České extralize přihrála 58. hráčku světa, krajanku Kateřinu Siniakovou.

Nechtělo se tomu věřit, proti někdejší jednatřicáté tenistce světa, osmifinalistce French Open, se postavila blondýnka s dětskou tváří, ale forhendem, který si nezadá s ránou dospělé tenistky.

"Nebylo to nic příjemného postavit se proti tak mladé holce. Hrála skvěle, nezkazila balón. Je vidět, že má natrénováno. Na svůj věk hraje rychle, je také mentálně vyspělá," přiznala Tenisovému světu Siniaková.

Však také první set Fruhvirtová vyhrála 6:3, teprve pak začala třiadvacetiletá hráčka Sparty zápas otáčet. V rozhodující sadě ale proti mladé hvězdičce Spartaku Jihlava odvracela hned deset brejkbolů. Nakonec ji ale porazila 7:5.

"Moc mě to nepřekvapilo. Holky Fruhvirtovy znám, všichni o nich mluví. Za mě je dobře, že jsem zvládla takhle těžký tréninkový zápas před sezonou," pochvalovala si Siniaková.

Dvanáctiletý talent odešel z dvouapůlhodinové bitvy se zvrtnutým kotníkem. "Při ošetření mi to zavázali a bylo to lepší. Ale teď, když už jsem obvaz sundala, to strašně bolí. K výhře jsem byla blízko, ale co se dá dělat, šla jsem do toho s tím, že nemám co ztratit," prohlásila Fruhvirtová.

Její o dva roky starší sestra Linda má už o něco větší zkušenosti s dospělým ženským tenisem, v minulosti už dělala sparingpartnerku na Fed Cupu, a zkusila si pár zápasů na turnajích ITF.

To Brenda může až od 13 let, ale už teď se o ní mluví jako o budoucí hvězdě, stejně jako o sestře. Nejlepší české hráčky současnosti s nimi prý ani nechtějí pořádně trénovat.

"Konkurence v českém tenisovém prostředí přechází ve fanatismus. Holky to nesnáší dobře, hodně je mrzí, když s nimi odmítají trénovat, ale o to víc jsou pak motivované je porazit," dodal otec Hynek Fruhvirt.

A zřejmě právě to se potvrdilo v letošní extralize. Set totiž vzala i v pondělí 133. hráčce světa Tereze Martincové, ve třetí sadě pak ale odpadla a dostala dokonce kanára.