Udivení Brazilci překřtili Menšíka. Celebrita to schytala za jeho urážku, sok o něm básní

Na tenisové horečce, která v posledním roce s plnou intenzitou zachvátila Brazílii, se tím vůbec nic nemění. Joao Fonseca zůstává přes porážku v dosud životním utkání národním hrdinou, od něhož se čekají velké věci. Média v jihoamerické zemi ale po šlágru Roland Garros opěvují i jeho českého přemožitele Jakuba Menšíka. Kontroverzi naopak způsobil populární brazilský influencer.
Kombinace zklamání z konce Fonsecovy jízdy na Roland Garros a respektu k jeho českému soupeři vévodí zpravodajství brazilského tisku po čtvrtfinále pařížského grandslamu.
Menšík v očekávané bitvě supertalentů porazil Fonsecu 6:4, 6:3, 7:6, žádný národní smutek tím ale v Brazílii nespustil. Média i osobnosti se sice diví zdánlivě jednoznačnému výsledku, zároveň ale dál staví svého miláčka na tenisový piedestal.
„Sen o historickém titulu skončil, ale dojem, který po sobě Joao zanechal, byl ten nejlepší možný,“ píše Globo a předvídá Fonsecovi zářivou budoucnost.
Média zdůrazňují, že Menšík byl překvapivě jasně lepší, zejména v úvodních dvou setech, ale také v rozhodující a nervydrásající závěrečné fázi zápasu.
Vypichují jeho mimořádně vyzrálý výkon a psychickou odolnost.
Objevují se přezdívky typu „český gigant“ nebo „kat hvězd“ v souvislosti se skvělou bilancí dvacetiletého Čecha proti hráčem první světové desítky. Menšík už během kariéry nasbíral deset takových skalpů, Fonseca v tomto směru zatím výrazně zaostává.
Hodně pozornosti se v brazilském mediálním prostoru dostává vřelým slovům devatenáctileté globální superstar na adresu českého rivala.
„Řekl bych, že kontroloval většinu zápasu. Výborně servíroval a také skvěle zahajoval hry na returnu. Vyvíjel na mě velký tlak,“ vyprávěl rodák z Ria de Janeiro.
„Minul jen málo returnů a tím mě dostal do těžké pozice. Je to hlavně jeho zásluha. Snažil jsem se reagovat co nejlépe, nehrál jsem špatně, on ale dobře zvládal servis i voleje," pokračoval Fonseca.
„Předvedl jsem, co se dalo. Byl to ale Kubův den. Má opravdu velký potenciál. Hraje skvěle a nejdůležitější je, že ví, jak hrát v klíčových momentech. Nebojí se, má velkou odvahu. Přeju mu jen to nejlepší, protože je to milý a skromný kluk,“ dodal Brazilec.
Na sociální síti X mezitím způsobil kontroverzi v Brazílii velmi populární komentátor a influencer Chico Barney, kterého na sítích sledují statisíce lidí.
„Jak může Joao Fonseca porážet tenisové superhvězdy a pak se trápit s nějakým chlápkem, o kterém nikdy nikdo neslyšel?“ napsal.
Jeho příspěvek se okamžitě stal terčem tvrdé kritiky a naštvaných i ryze edukativních komentářů.
Na Menšíkovu obranu mimo jiné vystoupil i renomovaný portugalský tenisový novinář José Morgado.
„Je až neuvěřitelné, že jsi ten tweet ještě nesmazal. Menšík patří k největším talentům na světě. V 17 letech vyhrál challenger a dostal se do 3. kola grandslamu. V 19 letech vyhrál Masters 1000. Má deset výher nad hráči z top 10 (Joao má dvě). Stačí si něco přečíst a zjistit, než ze sebe člověk začne dělat hlupáka na internetu,“ vzkázal celebritě.