„Úchylné.“ Serena si nad stadionem píchá injekci. To je vrchol, nechápe Plíšková

Je to náhoda, nebo se comeback jedné z nejslavnějších sportovkyň historie stal zároveň mimořádně účinnou marketingovou platformou pro společnost, v jejíž správní radě zasedá její manžel Alexis Ohanian? Kritika sílí, stejně jako pochybnosti o tom, že k návratu Sereny Williamsové na kurty došlo pouze z čisté lásky k tenisu.
Tenisové turnaje v Severní Americe doprovází mohutná kampaň na moderní léky na hubnutí.
Na uplynulé „tisícovce“ v Cincinnati si dokonce publikum muselo zvyknout na prakticky neustále kroužící letadlo táhnoucí za sebou obří banner, na němž si Serena Williamsová aplikuje injekci s lékem.
Vítězka 23 grandslamových titulů ve dvouhře se na kurty vrátila na začátku června a její comeback se odehrává v pozoruhodné symbióze se značkou Ro, pro niž je hlavní ambasadorkou kampaně na GLP-1 léky.
Na obchodním vztahu je pikantní i skutečnost, že ve správní radě firmy zasedá její manžel Alexis Ohanian, spoluzakladatel sociální sítě Reddit, který do společnosti také investoval.
Společnost Ro v lednu 2026 oznámila, že během lukrativního reklamního bloku při Super Bowlu, finále zámořské ligy amerického fotbalu, odvysílá svůj první spot. Jeho hlavní tváří se stala právě Williamsová.
V kampani nazvané „Healthier on Ro“, která má mimo jiné za cíl snížit společenské tabu kolem užívání moderních preparátů, Serena promlouvala o své zkušenosti s léky a o tom, jak během jednoho roku zhubla přes 15 kilogramů.
„Druhý den, kdy nad areálem v Cincinnati létá reklamní banner na lék na hubnutí ze skupiny GLP-1, na němž si Serena Williamsová aplikuje injekci. Venus Williamsová je právě na kurtu. Je nemožné vysvětlit, jak absurdní tenhle sport je,“ referoval tenisový novinář Tumaini Carayol z britského listu The Guardian.
O tom, jak léky získávají v tenisovém prostředí nebývalou reklamní viditelnost, informoval také deník Cincinnati Enquirer.
Na předchozím podniku v kanadském Torontu byly velké reklamy na lék Ozempic přímo na kurtech za hráčkami. „Působí to dystopicky. Canadian Open čelí ostré kritice kvůli partnerství s Ozempicem,“ napsal web Essentially Sports.
Během Sereniny obnovené premiéry na letošním Wimbledonu zase běžely reklamy na Tennis Channelu.
„Reakce na létající reklamu v Cincinnati se pohybovaly od označení za „znepokojivou“ až po „nechutnou“, zatímco někteří se ptali, zda není partnerství s online telemedicínskou platformou hlavním smyslem Serenina návratu,“ napsal list.
Svědectví o značné intenzitě propagace podal přímo z Ohia český komentátor František Hašpl, který byl na turnaji součástí týmu Karolíny Plíškové.
„Koukal jsem tam na televizi a opravdu to tam je úplně všude. Je tam víc reklam na tohle než na cokoli jiného. Letadlo s tím bannerem létalo nad kurtem dva dny v kuse. Přišlo mi to úplně úchylné,“ podotkl v podcastu Rakety, v němž pravidelně vystupuje.
„Začínám si myslet, že jeden z důvodů návratu Sereny je to, aby to promovala a aby na tom s manželem vydělali ještě větší prachy,“ dodal.
V podcastu se vyjádřila i Kristýna Plíšková, bývalá tenistka, sestra Karolíny a nynější komentátorka.
„Strašně mě to překvapilo už v Torontu. Všude na billboardech obrovská reklama na Ozempic (jeden z nejznámějších GLP-1 léků na světě, pozn. aut.). Sportovní turnaj a máš tam tohle. Vím, že peníze nesmrdí nikomu, ale přijde mi vrchol, kam se to dostalo,“ prohlásila.
Williamsová se vrátila na kurty ve 44 letech po čtyřleté pauze. Ve čtyřhře nastoupila v londýnském Queen‘s Clubu po boku mladé Kanaďanky Victorie Mbokové, následně si v Berlíně zahrála čtyřhru s Češkou Karolínou Muchovou. Potom dostala divokou kartu do dvouhry na Wimbledonu, ale poranila si koleno.
Na US Open, které aktuálně probíhá v New Yorku, se zúčastnila smíšené čtyřhry se Španělem Carlosem Alcarazem a nastoupit by měla do ženského deblu po boku o dva roky starší sestry Venus.
Že po těhotenství začala užívat GLP-1 léky, prozradila jedna z nejslavnějších tenistek historie loni v pořadu Today. Po narození dvou dcer v letech 2017 a 2023 už prý nemohla zhubnout pouze běžným cvičením.
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