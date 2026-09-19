Češi, pro USA tenisová noční můra. Menšík a Lehečka po roce zařídili grandiózní obrat

Čeští tenisté zvítězili ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru nad výběrem USA 3:2 na zápasy a postoupili opět po roce do finálového turnaje pro osm nejlepších týmů. Rozhodující bod získal pro výběr kapitána Tomáše Berdycha Jiří Lehečka, který v závěrečné dvouhře porazil na betonovém povrchu v pražské O2 areně Learnera Tiena 6:3, 7:5.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka navázal na předchozí triumf Jakuba Menšíka, který v souboji týmových jedniček zdolal finalistu letošního US Open a světovou čtyřku Bena Sheltona 5:7, 6:4, 6:3.
Menšík udržel české hráče ve hře poté, co předtím Adam Pavlásek s Patrikem Riklem podlehli ve čtyřhře dvojici Christian Harrison, Austin Krajicek 7:5, 3:6, 6:7.
Čeští tenisté otočili duel proti USA podruhé za sebou. Stav 1:2 zvrátili také vloni ve stejné fázi soutěže na soupeřově půdě v Delray Beach.
Znovu tak postoupili do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 24. do 29. listopadu Boloňa. Zápasy v pražské O2 areně navštívilo v obou dnech přes 13 tisíc fanoušků.
Češi, kteří soutěž vyhráli ještě ve starém formátu v letech 2012 a 2013, porazili Američany v Davis Cupu potřetí a upravili vzájemnou bilanci na 3:5. Ve finálovém turnaji se pokusí vylepšit loňskou čtvrtfinálovou účast.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka porazil třináctého hráče Tiena za hodinu a 42 minut. Čtyřikrát soupeře „brejkl“, sám přišel o servis dvakrát. O čtyři roky mladšího soupeře porazil poprvé.
„Přiznám se, že jsem ve všech fantastických médiích slyšel, že Češi v O2 areně neprohrávají, tak jsem se to snažil dodržet. Antuka to nebyla, takže se všem omlouvám, kdo ji čekal. Byl to tvrdý povrch, ale zvládli jsme to i tak,“ řekl v rozhovoru na kurtu Lehečka a poděkoval fanouškům.
„Do Boloni jedeme navázat na to, co jsme viděli dnes. Jestli kluci budou hrát debla jako dnes, jestli Kuba bude bojovat jako dnes a já to budu schopný takhle udržet, tak už teď můžu říct, že chceme útočit na ty nejvyšší příčky,“ uvedl mladoboleslavský rodák.
V prvním setu ještě Lehečka přišel o vedení 2:0, v osmé hře ale za stavu 4:3 sebral soupeři servis znovu a úvodní sadu dopodával.
Ve druhé sadě český tenista prohrával už 0:3, dokázal ale třemi gamy v řadě srovnat a znovu rozhodl v závěru. Za stavu 5:5 si na příjmu vypracoval vedení 40:0, využil druhý brejkbol a následně zvládl i hru na podání.
V ní sice nevyužil tři mečboly a odvracel i jednu šanci Tiena na brejk, při čtvrtém mečbolu už ale ukončil zápas přesnou ranou u sítě a radostí padl na kolena.
„Z celkového výsledku jsem zklamaný, ale na kluky jsem nesmírně hrdý. Byla tu skvělá atmosféra. Přesně taková, jakou by měl Davis Cup mít. Bouřlivá, ale férová. Náš deblový pár zvládl svou roli skvěle, odehrál jeden z nejlepších deblových zápasů v Davis Cupu, jaké jsem v posledních letech viděl. Musím ale smeknout před Menšíkem a Lehečkou, jak pak hráli,“ uvedl na tiskové konferenci americký kapitán Bob Bryan.
Prostějovský rodák Menšík předtím porazil Sheltona potřetí z pěti vzájemných duelů. Vedle dvou brejků mu pomohlo také osm es. Utkání vyhrál za dvě hodiny a 13 minut.
„Jsem strašně moc rád, že nás ještě držím nad vodou. Ještě ale není konec a doufám, že taková ‚crazy‘ atmosféra bude i v dalším zápase. Dnes jsem nevyhrál já, ale vy všichni. Tohle vítězství je vaše,“ řekl Menšík v rozhovoru na kurtu směrem k fanouškům.
Menšík mohl proti Sheltonovi získat už první set, ale ve druhém gamu nevyužil dva brejkboly a za stavu 5:4 neproměnil na příjmu setbol. Američan ho následně „brejkl“ a sadu otočil ve svůj prospěch.
Od té chvíle už ale Menšík nenabídl Sheltonovi ani jeden brejkbol. Druhou sadu získal v koncovce, kdy mu prolomil servis za stavu 5:4, a ve třetím setu udeřil v devátém gamu. Následně využil na podání druhý mečbol, duel zakončil esem. Shelton tak prohrál v Praze oba duely, v pátek nestačil ani na Lehečku.
Menšík napravil předchozí neúspěch Pavláska s Riklem, kteří duel s Krajickem a deblovým šampionem US Open Harrisonem prohráli po dvou hodinách a 47 minutách.
Zápas měli přitom dobře rozehraný. V první sadě sice za stavu 4:4 nedotáhli stav 30:0, poté si ale v 11. gamu vypracovali tři brejkboly a druhý využili. Sadu pak dopodávali.
Ve druhém setu ale Češi nezachytili začátek. Prohráli hned první game při svém servisu a manko 0:3 už nedohnali.
Na začátku rozhodujícího dějství čelili Pavlásek s Riklem další nepříjemné situaci. V prvním gamu ztráceli na servisu 0:40, pěti vyhranými výměnami ale podání udrželi. Set dospěl do dramatického závěru. Za stavu 4:4 odvrátili Češi dva brejkboly, v následném gamu ale nevyužili první mečbol. Další šanci měli také za stavu 6:5, ale ani tentokrát neuspěli.
Rozhodlo se v tie-breaku. V něm Pavlásek s Riklem dohnali manko 1:3 a za stavu 5:6 odvrátili první mečbol Američanů.
Pak ale nevyužili další dvě možnosti na ukončení zápasu za stavu 7:6 a 8:7. Přišli o následující tři hry, zkrácenou hru prohráli 8:10 a s ní i celý zápas.
Kvalifikace tenisového Davisova poháru - 2. kolo v Praze:
Česko - USA 3:2
Pavlásek, Rikl - Harrison, Krajicek 7:5, 3:6, 6:7 (8:10), Menšík - Shelton 5:7, 6:4, 6:3, Lehečka - Tien 6:3, 7:5.
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