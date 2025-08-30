Úchvatné US Open pro český tenis. Krejčíková vyřadila domácí hvězdu, Macháč panoval

Jistotu osmifinále na posledním grandslamovém turnaji sezony má tak pět českých zástupců.
Vedle Macháče a Krejčíkové postoupili dříve také Jiří Lehečka a Markéta Vondroušová.
Poslední účastnicí se stane buď turnajová jedenáctka Karolína Muchová, nebo o deset míst níže nasazená Linda Nosková. Jejich vzájemný duel se odehraje dnes.
Krejčíková porazila Navarrovou poprvé v kariéře a oplatila jí vyřazení z letošního 3. kola Wimbledonu, kde ji limitovaly zdravotní potíže.
Dnešní duel vyhrála i přes 53 nevynucených chyb, v poměru vítězných míčů soupeřku předčila 33:15. Do osmifinále US Open postoupila podruhé, jejím maximem je zde čtvrtfinále z roku 2021.
Devětadvacetiletá Krejčíková neměla do utkání na třetím největším dvorci Grandstandu, kde před ní uspěli Lehečka s Vondroušovou, dobrý vstup.
Po třech prohraných servisech ztrácela brzy 1:5. V závěru dokázala sice třemi gamy v řadě snížit, přičemž v osmé hře odvrátila tři setboly. V koncovce za stavu 4:5 ale znovu přišla o podání a sadu ztratila.
Ve druhé sadě ale česká tenistka zpřesnila. V úvodních čtyřech hrách povolila Navarrové jen sedm fiftýnů a utekla do vedení 4:0. Američanka sice později snížila z 1:5 na 4:5, Krejčíková ale sadu dopodávala a využila třetí setbol.
Rozhodnutí přinesl napínavý třetí set. Krejčíkové úvod nevyšel, po ztraceném servisu prohrávala 0:3. Poté se jí ale podařil velký obrat.
Také díky třem dvojchybám Navarrové v pátém gamu nejprve manko brejku smazala a poté prolomila servis soupeřky ještě jednou. Sérii pěti vyhraných her završila v osmém gamu, kde odvrátila dva brejkboly.
Loňská semifinalistka Navarrová sice ještě snížila, dvojnásobná granslamová šampionka Krejčíková si už ale postup nenechala utéct. Na servisu proměnila hned první mečbol a zvedla u sítě radostí ruce nad hlavu.
V boji o čtvrtfinále narazí na další Američanku Taylor Townsendovou, která porazila nasazenou pětku Rusku Mirru Andrejevovou.
Macháč smázl přemožitele Menšíka
Čtyřiadvacetiletý Macháč porazil přemožitele Jakuba Menšíka z druhého kola a 184. hráče světa Blancheta za hodinu a 52 minut. V osmifinále US Open je podruhé za sebou a letos pokračuje turnajem bez ztráty setu.
Berounský rodák Macháč získal první set až díky brejku v 11. hře. V dalších dvou sadách se mu už ale na returnu dařilo lépe. Soupeři vzal servis ještě šestkrát a duel zakončil druhým využitým mečbolem. V poměru vítězných míčů porazil Blancheta 39:19.
Příště narazí na nasazenou čtyřku Američana Taylora Fritze.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 3. kolo: Macháč (21-ČR) - Blanchet (Fr.) 7:5, 6:3, 6:1, Mannarino (Fr.) - Shelton (6-USA) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 skreč, Struff (Něm.) - Tiafoe (17-USA) 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo: Krejčíková (ČR) - Navarrová (10-USA) 4:6, 6:4, 6:4, Liová (USA) - Honová (Austr.) 7:5, 6:3, Sabalenková (1-Běl.) - Fernandezová (31-Kan.) 6:3, 7:6 (7:2), Bucsaová (Šp.) - Mertensová (19-Belg.) 3:6, 7:5, 6:3.