U Djokoviče jsem nesměl dělat chyby, říká Vajda. Odmítl, že by mu nutil maso

Když se před třemi lety rozešel s Mariánem Vajdou, spadl do nejtěžší krize celé kariéry. Bez svého osudového kouče byl Novak Djokovič sotva poloviční. O rok později Vajdu poprosil, aby se vrátil. Zbytek je historie.

Slovenský odborník figuruje v pozadí veškerých úspěchů tenisového velikána a tvrdí, že bude stát po jeho boku až do chvíle, než srbský šampion překoná všechny rekordy.

Spolupracovali od roku 2006 až do května 2017. Pak přišel nečekaný rozchod. Drobnou herní krizi ale nevyřešil, naopak. Djokovič se propadl ještě hlouběji, jeho zabijácký instinkt chřadl.

Mluvilo se o ztrátě motivace, o nevyrovnané psychice. Srbského tenistu stále výrazněji ovlivňovalo přátelství s Pepem Imazem, španělským mentálním guru, s nímž se stále častěji oddával dlouhým meditacím a snahám o dosažení vnitřní nirvány.

Když dostal Vajda nabídku na návrat, jednou z jeho podmínek bylo ukončení filozofie míru a lásky, která se podle něj zásadně rozcházela se životem profesionálního sportovce.

"Když chcete být tenisový šampion, cesta vede jen přes tréninkovou rutinu, zápasy a silnou psychiku. Když vidíte soupeře na druhé straně, musíte se soustředit na to, jak mu ublížit a kam zahrát míče, nepřemýšlet o Buddhovi. Jsem rád, že jsme si tyto priority ujasnili a tým se zúžil," vysvětloval tehdy Vajda.

Netrvalo dlouho a Djokovič zamířil zpět k vrcholu. Z pozice 21. hráče světového žebříčku ovládl Wimbledon a stal se nejníže postaveným vítězem slavného turnaje od triumfu Gorana Ivaniševiče v roce 2001. Následovaly výhry na US Open 2018, Australian Open 2019, Wimbledonu 2019 a Australian Open 2020.

Djokovič se během druhého období pod Vajdou vrátil na tenisový trůn.

"Budu s Novakem, dokud nezlomí všechny rekordy," uvedl Vajda v čerstvém rozhovoru pro srbský deník Novosti.

Po nezdaru ve finále Roland Garros ztrácí Djokovič dva grandslamové tituly na Rogera Federera s Rafaelem Nadalem. Vajda je přesvědčen, že jeho třiatřicetiletý svěřenec může oba největší rivaly překonat.

"Je to jeho cíl a já věřím, že se to stane. Může překonat všechny rekordy, je k tomu blízko. Je zdravý a ve srovnání s Federerem stále mladý," řekl Vajda.

Diskvalifikace z US Open ani výprask ve finále v Paříži s Nadalem podle něj Djokoviče nezabrzdí.

"Novak stále zůstává šampionem, je první na světě. Má stále motivaci zlepšovat se ve všech oblastech a být nejlepším hráčem v historii. Vidím u něj absolutní odhodlání," uvedl muž, který coby hráč v žebříčku vystoupal nejvýše na 34. místo v roce 1987.

Pětapadesátiletý rodák z Považské Bystrice promluvil o podhoubí jedinečného vztahu se svým svěřencem.

"Na začátku, když jsem byl velmi mladý trenér, to s Novakem nebylo snadné. On i jeho rodina chtěli být nejlepší na světě. Musel jsem se stát mimořádně dobrým koučem, od prvního dne jsem se musel naplno soustředit a nesměl dělat chyby. A nezdá se, že bych jich moc udělal," odtušil Vajda.

Takto dlouhodobý vztah mezi trenérem a hráčem podle něj musí být založen na kompromisu. "To je to magické slovo. Jiná tajemství neexistují. Časem jsem se stal dobrým přítelem a teď jsme jako rodina," řekl slovenský kouč.

Když se k Srbovi v roce 2018 vracel, spekulovalo se i o jeho nesouhlasu s absolutním důrazem Djokoviče na rostlinnou stravu. To ale Vajda v nejnovějším rozhovoru odmítl.

"Rozhodně jsem mu neradil, aby zase začal jíst maso. Do jeho volby nezasahuji. Určuje si vlastní stravu a přístup k životu. A funguje to skvěle. Ví, co chce, je zdravý, cítí se skvěle a skvěle hraje. Nenechá se ovlivnit ostatními, což je dobře. Miluje cestu, kterou si vybral," prozradil Vajda.

Nedávno po vítězném turnaji v Římě Djokovič veřejně vysekl Vajdovi největší možnou poklonu. Jmenoval ho nejlepším trenérem na světě. "To jsou úžasná slova a já za ně Novakovi děkuji. Co na to říct? Mé ego je naplněné," zasmál se Vajda.

Djokovičův pan Nepostradatelný.