Tým, co nemá obdoby. Češky jdou do boje, ve hře je i jednadvacetiletý "důchodce"

Kapitán českých tenistek Petr Pála se po sedmnácti letech ve funkci a šesti světových titulech loučí. S týmem, který svým složením nemá obdoby, se v chorvatském Varaždínu pokusí udržet Češky mezi elitou Billie Jean King Cupu.
Pohár Billie Jean Kingové (Dominika Šalková, Nikola Bartůňková, Petr Pála, Linda Nosková, Lucie Havlíčková, Vendula Valdmannová)
Pohár Billie Jean Kingové (Dominika Šalková, Nikola Bartůňková, Petr Pála, Linda Nosková, Lucie Havlíčková, Vendula Valdmannová) | Foto: ČTK / Lebeda Pavel

Věkový průměr 19,4 roku. Nic jiného Pálovi ani nezbylo.

Jedničkou bude v baráži třináctá hráčka světa Linda Nosková, sedm dalších Češek z první stovky světového žebříčku ale zkušený kapitán z různých důvodů nemůže využít.

Vedle dvacetileté, už zavedené hvězdy Noskové jsou tedy v nominaci tyto dívky: devatenáctiletá Nikola Bartůňková (130. v žebříčku), o dva roky starší Dominika Šalková (132.), sedmnáctiletá Vendula Valdmannová (343.) a dvacetiletá Lucie Havlíčková (414.). 

"Co jim chybí na zkušenostech, to více než vynahrazují surovým talentem," referoval oficiální web soutěže.

"Těch omluvenek bylo kvůli zranění hodně. Bohužel," citovala Pálu ČTK.

"Kdyby jedna dvě hráčky, které jsou v padesátce, byly zdravé, tak by ta šance byla obrovská. Na druhou stranu máme štěstí, že je tu Linda, která je třináctá na světě a byla připravená hrát. A za druhé, že máme pořád z čeho brát. Ani soupeři nemají tak široký kádr. Máme to čím nahradit a musíme přemýšlet, jak udělat s Kolumbií a pak s Chorvatskem dva body," řekl kapitán.

"Cíl je jasný. Chtěl bych to kapitánství předat v co nejlepším stavu. Jenom první místo ve skupině nám zaručí, že holky by se příští rok mohly teoreticky porvat o ty nejvyšší příčky," doplnil Pála.

Výběr loučícího se kapitána v pátek narazí na Kolumbii, o dva dny později se utká s domácím Chorvatskem. Ve tříčlenné skupině uspěje pouze vítěz.

Šanci by mohla dostat Šalková, která podobně jako Bartůňková zažívá životní sezonu. V týmu je nejstarší.

"Všichni mi to tady říkají, připadám si jako důchodce. Je to hustý, mít jednadvacet let a být nejstarší. Je to neskutečné, že máme tak mladý tým a takhle jsme se sešly," uvedla hráčka pražské Sparty.

Hlavní zbraní bude bezesporu Nosková, která v závěru sezony hrála dvě velká finále. V Pekingu nestačila na Američanku Amandu Anisimovovou, v Tokiu prohrála boj o titul se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

"Je to Billie Jean King Cup. Tomu se neříká lehce 'ne'," uvedla Nosková ke své účasti. "Věděla jsem, že mě tým bude potřebovat," dodala česká jednička.

