Tenis

"Tyhle momenty nejsou jednoduché." Krejčíková musela oznámit nepříjemnou změnu plánů

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Tenistka Barbora Krejčíková na sociálních sítích uvedla, že kvůli zranění levého kolena předčasně ukončila asijskou část sezony a odcestovala do Evropy.
Barbora Krejčíková
Barbora Krejčíková | Foto: Reuters

Loňská wimbledonská šampionka musela v neděli kvůli zranění skrečovat zápas 3. kola turnaje v Pekingu proti Američance McCartney Kesslerové.

"Tyhle momenty nejsou jednoduché… Na asijskou část sezony jsem se moc těšila, ale bohužel jsem ji musela kvůli zranění ukončit dříve, než jsem plánovala," uvedla v prohlášení Krejčíková, jež se zranila už ve třetí výměně při špatném došlapu do protipohybu.

"Včera se ukázalo, že mé zranění je mnohem vážnější, než jsem si původně myslela, a nevím, jak dlouho bude trvat léčba," posteskla si.

"Vracím se teď do Evropy za svým lékařským týmem a budu se soustředit na to, abych se uzdravila, krok za krokem," dodala aktuálně 34. hráčka světového žebříčku.

Krejčíková zahájila sezonu až v polovině května kvůli dlouhodobému zranění zad.

Po čtvrtfinálové účasti na US Open vstoupila do asijské části sezony v Soulu, kde postoupila do čtvrtfinále dvouhry a při obnovené spolupráci s Kateřinou Siniakovou získala titul ve čtyřhře.

Po Pekingu měla startovat v říjnu ve Wu-chanu a Ning-po, ale místo toho odletěla do Evropy.

Není vyloučeno, že její sezona je tím pádem u konce, neboť zbývající turnaje WTA Tour se dohrají právě v Asii.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
