"Tyhle momenty nejsou jednoduché." Krejčíková musela oznámit nepříjemnou změnu plánů

Loňská wimbledonská šampionka musela v neděli kvůli zranění skrečovat zápas 3. kola turnaje v Pekingu proti Američance McCartney Kesslerové.
"Tyhle momenty nejsou jednoduché… Na asijskou část sezony jsem se moc těšila, ale bohužel jsem ji musela kvůli zranění ukončit dříve, než jsem plánovala," uvedla v prohlášení Krejčíková, jež se zranila už ve třetí výměně při špatném došlapu do protipohybu.
"Včera se ukázalo, že mé zranění je mnohem vážnější, než jsem si původně myslela, a nevím, jak dlouho bude trvat léčba," posteskla si.
"Vracím se teď do Evropy za svým lékařským týmem a budu se soustředit na to, abych se uzdravila, krok za krokem," dodala aktuálně 34. hráčka světového žebříčku.
Krejčíková zahájila sezonu až v polovině května kvůli dlouhodobému zranění zad.
Po čtvrtfinálové účasti na US Open vstoupila do asijské části sezony v Soulu, kde postoupila do čtvrtfinále dvouhry a při obnovené spolupráci s Kateřinou Siniakovou získala titul ve čtyřhře.
Po Pekingu měla startovat v říjnu ve Wu-chanu a Ning-po, ale místo toho odletěla do Evropy.
Není vyloučeno, že její sezona je tím pádem u konce, neboť zbývající turnaje WTA Tour se dohrají právě v Asii.
