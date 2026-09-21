Ty ještě hraješ tenis? A proč? Slovákovi se smáli, teď je z něj hrdina Davis Cupu

Před zápasem Davis Cupu proti Řecku mu nevěřili, teď Slováci hráče až ze čtvrté stovky světového žebříčku oslavují. Veterán Norbert Gombos získal v Košicích rozhodující bod a zajistil návrat do elitní skupiny.
36letý Gombos šel v neděli na kurt za vyrovnaného stavu 2:2. Jeho soupeřem byl Stefanos Sakellaridis, o 14 let mladší a o 214 míst výše postavený tenista.
Jenže zápas o všechno zvládl Slovák. Po dvou hodinách a šesti minutách zvítězil 6:4, 7:6 a mohl si zhluboka oddechnout. Zároveň zmínil připomínky kritiků.
„Poprvé jsme hráli v Košicích a cítili jsme obrovský tlak. Čelili jsme posměškům a kritice, že jsme si jako povrch vybrali antuku. Byly tam silné vnější vlivy,“ podotkl Gombos.
Přestože je dlouholetým členem daviscupového týmu, potýkal se před duelem s Řeky s poznámkami, že už v reprezentaci nemá co dělat.
„Lidé se mi smáli a ptali se mě, proč v mém věku ještě hraju tenis. Tohle byla moje odpověď. Mám motivaci pokračovat i kvůli svým dětem. Fyzicky se stále cítím velmi dobře. Velký dík celému týmu i našemu kapitánovi, který mi pořád věří,“ řekl rodák z Galanty.
Slováci navíc žebříčkově lepší dvojku, než je 348. Gombos, ani nemají. Jedničkou je 96. hráč světa Alex Molčan.
Řeky táhl v Košicích hvězdný Stefanos Tsitsipas, dvojnásobný grandslamový finalista, který vyhrál obě své dvouhry. V deblu po boku bratra Petrose však podlehl dvojici Lukáš Pokorný, Miloš Karol.
A poslední krok pak za Slováky udělal Gombos.
„Neumíte si představit, co hráči v takové chvíli prochází hlavou. Fyzicky to bylo extrémně náročné a na konci byly obrovské emoce. Cítil jsem se, jako by mi neproudila v žilách žádná krev, tak nervózní jsem byl,“ popisoval.
„Spadl mi kámen ze srdce, pro taková vítězství hrajeme tenis,“ dodal hráč, který to dotáhl nejvýše na 80. příčku nebo do třetího kola Roland Garros.
„Je až neskutečné, co tento chlapec předvádí. Má v sobě obrovskou energii, kterou dává do zápasů nejen v Davis Cupu. Nikomu bych nepřál více, aby rozhodl takto vyrovnaný duel,“ chválil Gombose slovenský nehrající kapitán Tibor Tóth.
Zdoláním Řecka si Slováci zajistili místo v únorovém prvním kole kvalifikace příštího ročníku Davis Cupu. Letos v této úvodní fázi elitní skupiny soutěže nestačili na favorizovanou Francii.
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