Přeskočit na obsah
Benative
22. 6. Pavla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Tvrdý trest pro Vondroušovou. Česká tenistka si čtyři roky nezahraje

Sport,ČTK

Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu.

Berlin Tennis Open Markéta Vondroušová tenis
Markéta VondroušováFoto: Reuters
Reklama

Na svém webu o tom informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA).

Šestadvacetiletá Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince.

Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů.

Za Vondroušovou přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS. Jejím prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.

Reklama
Reklama

Distanc by měl Vondroušové vypršet 21. června 2030. Proti rozhodnutí se bývalá světová šestka může odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Archivní snímek z 28. července 2001 zachycuje ruského prezidenta Vladimira Putina (uprostřed) mezi dětmi v Mezinárodním dětském centru Artěk.
Archivní snímek z 28. července 2001 zachycuje ruského prezidenta Vladimira Putina (uprostřed) mezi dětmi v Mezinárodním dětském centru Artěk.
Archivní snímek z 28. července 2001 zachycuje ruského prezidenta Vladimira Putina (uprostřed) mezi dětmi v Mezinárodním dětském centru Artěk.

Situace na Krymu je opravdu vážná. Úřady zavřely i kultovní pionýrský tábor

Úřady na Rusy okupovaném Krymu dnes oznámily, že se ruší letní dětské tábory. Informují o tom ruskojazyčná média. Opatření, které platí ode dneška až do začátku září, se vztahuje i na Artěk, mezinárodní tábor, který se těšil oblibě zejména v dobách socialismu. Na Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem na jaře 2014 zabralo Ukrajině, v posledních týdnech zesílila útoky ukrajinská armáda.

FILE PHOTO: Former Spanish Transport Minister and former aide testify before court in alleged corruption case
FILE PHOTO: Former Spanish Transport Minister and former aide testify before court in alleged corruption case
FILE PHOTO: Former Spanish Transport Minister and former aide testify before court in alleged corruption case

Španělský soud uložil exministru dopravy Ábalosovi 24 let za korupci

Španělský nejvyšší soud dnes uložil někdejšímu ministru dopravy Josému Luisi Ábalosovi 24 let vězení za korupci, napsala agentura AFP. Odsouzení Ábalose, někdejšího významného představitele vládní Španělské dělnické socialistické strany (PSOE), je další tvrdou ranou pro premiéra Pedra Sáncheze, který čelí výzvám k rezignaci.

Britain Politics
Britain Politics
Britain Politics

Právník bez politického instinktu, který neumí říct vtip. Co vedlo k Starmerovu pádu

Když Keir Starmer nastupoval do premiérského úřadu, sliboval, že ukončí chaos a přinese „změnu“. Během svého působení v úřadu ale podle kritiků nedokázal přesvědčit ani voliče, ani vlastní stranu o tom, jakým směrem se mají labouristé vydat, a ani o tom, že má jasnou představu, co dělá. „Nebylo u něj ani jisté, jestli chce být politik a jestli chce dělat politiku,“ píší britská média.

Reklama
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel

Rozseknuto: Babiš vyšachoval Pavla ze summitu NATO. Hrad avizoval, kdy přijde reakce

Vláda Andreje Babiše (ANO) rozsekla měsíce se táhnoucí spor o to, zda „dovolí“ prezidentovi Petru Pavlovi zúčastnit se summitu NATO, který se chystá v turecké Ankaře. Premiér potvrdil, že se hlava státu oficiálně nezúčastní aliančního jednání, důvodem jsou rozdílné pohledy ohledně výdajů na obranu. Prezident Pavel již dříve avizoval, že je ve hře kompetenční žaloba, pokud nebude součástí delegace.

Reklama
Reklama
Reklama