Tvrdý trest pro Vondroušovou. Česká tenistka si čtyři roky nezahraje

Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu.
Na svém webu o tom informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA).
Šestadvacetiletá Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince.
Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů.
Za Vondroušovou přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS. Jejím prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.
Distanc by měl Vondroušové vypršet 21. června 2030. Proti rozhodnutí se bývalá světová šestka může odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS.
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