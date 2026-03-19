Tvrdý nástup po měsíci bez zápasu. Mladá Češka utržila v Miami debakl

Tenistka Sára Bejlek uhrála v 1. kole v Miami proti Talie Gibsonové jediný game. Vítězka únorového turnaje v Abú Zabí podlehla Australance 1:6, 0:6.
Stoupne barel ropy na 200 dolarů? Írán vyhlásil ekonomickou válku, pocítíme dopady?
Ceny ropy a plynu po eskalaci bojů v Zálivu vyskočily o dalších třicet procent. Izraelci nejprve bombardovali těžební pole Jižní Pars v Íránu, Teherán odpověděl útoky na katarská plynová naleziště a saúdské rafinerie. „Oko za oko, zub za zub“, vysvětlil to předseda iránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalifat. Saúdská Arábie už oznámila, že si vyhrazuje právo vojensky zasáhnout proti Íránu.
ŽIVĚ Šest zemí včetně Japonska chtějí chránit Hormuzský průliv, vyzvaly k zastavení útoků
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
Jak to bude s MS? Íránští fotbalisté se dál připravují, odstoupit prý nehodlají
Íránští fotbalisté se podle plánu připravují na mistrovství světa, které v červnu a v červenci společně uspořádají USA, Mexiko a Kanada. Šéf tamního svazu Mehdi Tádž uvedl, že odstoupit z turnaje Írán kvůli vojenskému konfliktu s USA nehodlá. Ve Spojených státech, kde má naplánované všechny tři zápasy ve skupině, hrát nebude.
ŽIVĚ Ukrajina intenzivně útočí na ruské plynovody, rozčiluje se Moskva. Kyjev zatím mlčí
Moskva obvinila Ukrajinu ze zintenzivnění vzdušných útoků na ruská zařízení pro export plynu prostřednictvím plynovodů TurkStream a Blue Stream. Ruský státní plynárenský gigant Gazprom na platformě Telegram uvedl, že armáda údery odrazila. Kyjev se k tvrzení nevyjádřil a podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války nezávisle ověřit.
Ničemní Češi. Rusové řeší Světový pohár, posledním vzkazem je nepotěšila ani NHL
Oznámení Světového poháru 2028 v Edmontonu, Calgary a Praze vyvolalo mezi hokejovými fanoušky nadšení. Jen ne mezi těmi ruskými. Nové vyjádření NHL, pořadatele turnaje, tento nepoměr jen přiživilo.