Turnaj mistryň má jistý i druhá česká finalistka Wimbledonu. Pomohla jí skreč Ukrajinky

Karolína Muchová má stejně jako Linda Nosková jistou účast na tenisovém Turnaji mistryň.
Rozhodla o tom dnešní skreč Ukrajinky Marty Kosťukové v 2. kole turnaje v Ning-po proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové za stavu 4:6. Třicetiletá Muchová zkompletovala osmičku singlistek pro závěrečný podnik sezony, který se uskuteční od 8. do 15. listopadu v Indian Wells.
Letošní wimbledonská finalistka Muchová se na Turnaj mistryň kvalifikovala podruhé. Před třemi lety nakonec v Cancúnu nestartovala kvůli zranění zápěstí. Ve čtyřhře se v Indian Wells představí také deblová světová jednička Kateřina Siniaková.
Muchová letos vedle finálové účasti ve Wimbledonu získala i dva tituly. V únoru ovládla turnaj WTA1000 v Dauhá a poté uspěla v červnu na trávě v Bad Homburgu. Celkem vyhrála v sezoně 43 zápasů. V žebříčku WTA jí patří sedmé místo.
Kromě Kosťukové mohla v posledních týdnech Muchovou připravit o účast na Turnaji mistryň ještě Polka Iga Šwiateková. Ani šestinásobná grandslamová šampionka ale neuspěla. Minulý týden vypadla ve Wu-chanu v semifinále a z turnaje v Ning-po odstoupila kvůli zranění stehna.
Nosková s Muchovou postupem na Turnaj mistryň prodloužily úspěšnou sérii českých tenistek. Ve dvouhře mělo Česko na finále WTA Tour zástupkyně ve 13 z posledních 15 ročníků.
V Indian Wells budou hrát dvouhru také Jelena Rybakinová z Kazachstánu, Běloruska Aryna Sabalenková, Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.
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