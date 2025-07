Trochu psycho, přiznala "jednoruká" Muchová. Vyhazov kouče uzavírá sérii podivností

Na Wimbledon jela navzdory poraněnému zápěstí, které jí znemožňovalo hrát obouručný bekhend. I proto Karolína Muchová vypadla hned v prvním kole londýnského grandslamu. Krátce poté se aktuální česká tenisová jednička rozhodla propustit ze svých služeb slovenského trenéra Emila Miškeho. Už podruhé.

Ta otázka se neustále vrací: kde by Muchová mohla a měla být, kdyby ji neustále nesrážely zdravotní trable?

V Londýně po vyřazení v prvním kole se jí na to přišli speciálně zeptat i zahraniční novináři a česká tenistka, finalistka Roland Garros a dvojnásobná semifinalistka US Open, mohla jen krčit rameny.

"Už jsem si na to trochu zvykla. Ale nikdy to není lehké. Ztratíte rytmus, já jsem navíc letos neodehrála moc zápasů. Od března jsem hrála jen čtyři, což není moc," vysvětlovala.

Zdvihnutá obočí vyvolala další větou: "Teď jsem se rozhodla hrát jen s jednou rukou. Bylo to trochu obtížné, ale věřím, že se zápěstí zlepší a budu stoprocentní pro zbytek sezony."

Další operaci Muchová z pochopitelných důvodů odmítla a rozhodla se čerstvý problém řešit pomocí rehabilitací. Na turnaje včetně Roland Garros a Wimbledonu ale přesto vyrazila. A od konce května vyhrála jediný duel ze čtyř.

Tvrdý obouručný bekhend prakticky nebyla schopná zahrát, k dispozici měla jen pomalejší jednoručný slice. Přesto to chtěla zkusit.

"Po třech měsících se to zlepšilo, což jsem úplně nečekala. A přece jen je slice na trávě docela nebezpečný úder. Ale bylo to těžké s tím přísným losem do prvního kola," litovala po porážce s Číňankou Wang Sin-jü.

Olomoucká rodačka přiznala, že jí spolu s bekhendem odešla i podstatná míra sebevědomí.

"Nemám moc zápasů, takže si nevěřím. Kazím potom i forhend, volej, všechno možné. Nepodržím si to v důležitých chvílích," přemítala. "Štve mě to, je to teď trochu psycho," dodala.

Po nepovedeném Wimbledonu přitom nastala bizarní situace: Muchová postoupila v žebříčku o dvě místa na dvanáctou pozici a je nově českou jedničkou. I když prohrává a hraje jen jednou rukou.

Aktuálně je navíc nejen "bez ruky," ale i bez trenérů. Už před startem Wimbledonu přestala spolupracovat s Belgičankou Kirsten Flipkensovou a v úterý světu oznámila konec Emila Miškeho.

Slovenského kouče odvolala už podruhé. Pomáhal jí mezi lety 2017 a 2020, poté znovu od prosince 2022.

Od té chvíle Muchová zaznamenala největší úspěchy a dotáhla to až na osmé místo světa.

"Byla to cenná etapa, za kterou jsem vděčná. V tuto chvíli ale cítím, že je čas vydat se jiným směrem. Emile, děkuju za všechno, co jsme spolu zvládli," uvedla.

Svůj tým rozprášila a pokusí se sestavit nový.

Na amerických betonech a částečně také na podzimní asijské šňůře totiž brzy devětadvacetiletou hráčku čeká složitá výzva. Nezdar při náročných obhajobách semifinále US Open a finále "tisícovky" v Pekingu by vyústil v drsný pád žebříčkem a další výrazné starosti s návratem zpět.