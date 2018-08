Trápení vyvážené nečekanými klady. Plíšková probudila srdce, servis zůstává v kómatu

před 1 hodinou

Karolína Plíšková v prvním kole US Open. | Foto: Reuters

Česká dvojka vstoupila vítězně do US Open. Kazašku Zarinu Dijasovou vyřadila ve dvou setech.

Praha/New York - Karolína Plíšková podala na úvod US Open výkon plný kontroverzí. Postoupila prakticky bez toho, že by alespoň z poloviny využila svou nejsilnější stránku.

Servis české tenistce nefungoval, ztratila ho čtyřikrát v utkání, zaznamenala hned osm dvojchyb, přesto nakonec nemusela podstoupit úmornou třísetovou bitvu.

A rozhodně to nebylo slabým výkonem soupeřky. Šedesátá hráčka žebříčku Dijasová kousala, hrála nebezpečně, skvěle se hýbala a rvala se o každý míč. Plíšková se jí ale v bojovnosti vyrovnala. To byl klíč k výhře, což si po utkání uvědomovala i sama hráčka.

"Hodně jsem bojovala. To je pozitivní. Nechtěla jsem hrát třetí set," řekla českým novinářům v New Yorku.

Největší srdce ukázala ve druhé sadě, kdy se dostala do vážné krize. Ztratila náskok 4:2 a za stavu 4:5 musela odvracet hned čtyři setboly rozjeté sokyně. Na setbol zahrála pokaždé odvážně, agresivně a zvládla i těžké dlouhé výměny. "S hrou ve výměnách jsem spokojená," potvrdila osmá nasazená hráčka.

Pod taktovkou španělské trenérky a bývalé hvězdy Conchity Martínezové, která na US Open zastupuje australskou kolegyni Rennae Stubbsovou, působila Plíšková o poznání energičtěji než na předchozích přípravných turnajích v Severní Americe. Češka na nich vyhrála jen dva zápasy z pěti a opticky její výkony vypadaly unaveně a bez šťávy. V oblíbeném New Yorku to bylo mnohem lepší.

Martínezová před turnajem na webových stránkách Karolíny Plíškové mluvila o tom, že právě této herní stránce se na US Open bude nejvíce věnovat.

"Chtěla bych se zaměřit na intenzitu její hry po celou dobu zápasu. Také na práci nohou. To je opravdu důležité pro to, aby mohla být agresivní a mohla přebírat nadvládu na kurtu," uvedla Španělka.

Na Plíškové bylo vidět, jak se tyto pokyny snaží svědomitě plnit. V klíčových chvílích byla dostatečně intenzivní. Pochopila, že pokud by zvolnila a snažila se hrát příliš na jistotu, Dijasová by trestala.

Do dalšího kola, ve kterém se Plíšková utká s přemožitelkou krajanky Marie Bouzkové Rumunkou Anou Bogdanovou, 83. hráčkou rankingu WTA, jsou priority jasné. Udržet pozitivní stránky hry a přidat výrazně na podání.

"Servis považuji za jedinou negativní věc z utkání. Tolikrát bych podání ztratit neměla," litovala Plíšková.

Pokud svou dominantní disciplínu vrátí zpět na nejvyšší úroveň, může na nejoblíbenějším grandslamu znovu dojít velmi daleko. Před dvěma lety hrála v New Yorku své dosud jediné grandslamové finále, vloni se podívala mezi osm nejlepších, přestože kvůli tlaku obhájkyně finále a světové jedničky nebyla v ideálním rozpoložení.

"Vím, že tady můžu spoustu holek porazit. Ať už sem přijedu v jakékoli formě, vždy se tady nakonec cítím dobře. Je tady jiná energie, cítím se tu sebevědoměji," dodala. Klíčem je vyhrát pár zápasů v řadě a dostat se na vlnu. "Pak si začnu věřit ještě víc."

Také Martínezová věří, že to v New Yorku může zavonět úspěchem. "Karolína je výborná tenistka. Má velmi agresivní hru a pro mě je jednou z hráček, které mohou dojít až na vrchol na kterémkoli turnaji," prohlásila španělská legenda.