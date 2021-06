Totální tenistka Krejčíková. Něco mimořádného, neměli jsme tušení, diví se osobnosti

Singlovým titulem na grandslamovém Roland Garros šokovala Barbora Krejčíková celý sportovní svět, neméně překvapené ale byly i české tenisové osobnosti. Lidé, kteří kariéru tenistky z Ivančic dlouhé roky vnímali, v ní sice vždy viděli potenciál, minulý týden ale během pařížského antukového svátku stejně oněměli údivem.

"Je to něco mimořádného, neuvěřitelného, samozřejmě znásobeného tím, že vyhrála dvouhru i čtyřhru. Úžasný příběh," říká Jiří Novák, někdejší světová pětka. "Naprosto výjimečná záležitost. Tady lze jen smeknout klobouk," přidává se Vladislav Šavrda, bývalý kapitán daviscupového týmu.

Před rokem oba Krejčíkovou sledovali na turnajích v tuzemsku. Šavrda ve Starých Splavech, Novák v Prostějově. Oba dnes přiznávají, že v ní budoucí grandslamovou šampionku neviděli.

"Musím říct, že by mě v životě nenapadlo, co dokáže během následujícího roku. Hrozně moc jí to přeju, je to neskutečný vzestup," podotýká Novák.

"Ne, ani ve snu, to se musím přiznat. Ve Splavech, i když ten turnaj nakonec vyhrála, mě tehdy skutečně nenapadlo, co dokáže za rok," potvrzuje Šavrda.

Potenciál v ní osobnosti českého tenisu viděly vždycky, přiznávají ale, že ji postupem času začaly brát jako deblovou specialistku. Sama tenistka během svého tažení na French Open prozradila, že tuhle nálepku nikdy nepřijala a snažila se ve dvouhře neustále zlepšovat.

"Lhal bych, kdybych řekl, že jsem měl nějakou vizi, v níž bude takhle úžasná v singlu. Dělal bych generála po bitvě. Myslel jsem si opravdu, že je špičkovou deblistkou. Ani jsem nevěděl, že to má v hlavě takhle nastavené," popisuje Šavrda, jak o talentované hráčce smýšlel ve chvíli, kdy se stala jednou z nejlepších deblistek světa.

Na druhou stranu zpětně vidí, jak se Krejčíková neustále snažila posouvat.

"Potom, co tragicky odešla Jana Novotná, vím, že byla i u nás na Štvanici a chvíli pracovala s bývalým trenérem Jany. Nespokojila se nikdy s deblovým úspěchem a pořád se snažila o zlepšení."

I Novák ji ale bral primárně jako deblovou hráčku. Ne proto, že by jí nevěřil ve dvouhře. Spíš z praktického aspektu situace, v níž se Krejčíková v minulých letech ocitla.

"Je tam bod zlomu. Když jste v deblové špičce a máte tam zaručený určitý příjem, a naopak ve dvouhře jste někde dál za první stovkou, špatně se to kombinuje. V singlu musíte jezdit menší turnaje, abyste získal body, ale nic tam nevyděláte. Navíc musíte dát úspěšnou čtyřhru stranou, přijdete o peníze a nikde není napsané, že v singlu prorazíte. Je to velmi vachrlaté," vysvětluje semifinalista Australian Open z roku 2002.

I podle Šavrdy je z tohoto pohledu singlový vzestup Krejčíkové výjimečným počinem.

"Stává se, že když je někdo takhle úspěšný ve čtyřhře a vydělává v ní poměrně dobré peníze, tak ho to uspokojí a dvouhru skoro vypustí. To se ale v jejím případě nestalo. Pořád pracovala, nakonec uhrála body, zvýšila si sebevědomí a postupně zjistila, že se dá hrát s každým," konstatuje manažer štvanického klubu I. ČLTK.

Novák zná Krejčíkovou dlouho, zejména v juniorském věku často trénovala v Prostějově. A specifickou komplexní hrou se prezentovala odjakživa.

"Ona hraje takový chlapský tenis. Umí výborně voleje, číst hru, umí kraťas, slice. Není to od ní žádné tupé bouchání do míčku od základní čáry. Je to totální univerzálka a tuhle tenisovou výbavu měla vždycky. Byla to jedna z mála holek, co chodila na síť, měnila rytmus," říká Novák s tím, že dřív byla problémem Krejčíkové fyzická kondice a pohyb po kurtu.

"Zapracovala na tom a v tenisu to je voda na mlýn. Když se k šikovné ruce přidá dobrý pohyb a herní inteligence, je to dokonalý koktejl. Krásně si to u ní sedlo, chtěla se zlepšovat ve všech aspektech a to je hlavní předpoklad úspěchu," dodává.

Ženský tenis se v posledních letech mění a Krejčíková do nové doby dobře zapadá. Málokdy už stačí jedna velká zbraň, úspěchy přináší spíše komplexní výkon a schopnost měnit způsob hry během jednotlivých duelů.

"Ona je právě taková. Neumím u ní vypíchnout nějakou jednu konkrétní zbraň. Umí všechno kvalitně, má skvěle zmáknutou strategii kurtu. Když je zapotřebí to zvednout, zvedne to, když je třeba jít dopředu, jde dopředu. Umí zpomalit hru, ale zároveň umí i tvrdé rány od základní čáry," vyjmenovává Šavrda.

Zkušeného trenéra ale nejvíc překvapila klidným projevem a zároveň technicky kvalitním projevem.

"Jak zvládla takticky ty nejtěžší chvíle, které v zápase nastanou. Nesemlely ji tak, aby se z nich už nedostala. Je k tomu zapotřebí povaha zvládat krizové chvíle, což ona v sobě má, a taky to chce trochu štěstí. Ale základem je chladná hlava. To mě nadchlo nejvíc," uzavírá překvapený kouč.