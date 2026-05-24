Totální kolaps české šampionky. Krejčíková měla mečboly, jenže přišla šílená série

Česká tenistka Barbora Krejčíková měla v utkání 1. kola French Open dva mečboly, přesto nakonec na turnaji, který v roce 2021 ovládla, končí. Skvěle rozehraný zápas nedotáhla ani Tereza Valentová. Postup naopak slaví Marie Bouzková a v mužské dvouhře Tomáš Macháč i Jakub Menšík.
Krejčíková získala první set díky stoprocentnímu podání, v tie-breaku odvrátila za stavu 5:6 setbol a vyhrála 9:7.
Ve druhé sadě sice Krejčíková neudržela náskok 2:0, po dvou odvrácených setbolech v závěru si ale vynutila znovu zkrácenou hru, kde měla za stavu 6:4 na podání dva mečboly.
Pak ale přišla šílená série Krejčíkové. Prohrála čtyři míčky za sebou (při obou mečbolech zahrála do autu), čímž ztratila druhý set, i následující čtyři hry za sebou v rozhodující třetí sadě. Baptisteová tím získala klíčový náskok 4:0, který už bez problémů udržela a po třech hodinách slavila vítězství.
Krejčíková, která se na začátku května vrátila na kurty po zdravotních potížích, vypadla v 1. kole Roland Garros počtvrté z posledních pět ročníků. Od triumfu v roce 2021 zde vyhrála ve dvouhře jediný zápas, loni proti Němce Tatjaně Mariaové.
Blízko k postupu byla i devatenáctiletá Valentová. Proti Polce Magdě Linetteové vedla 7:5, 4:2, přesto po bezmála třech hodinách prohrála a nenapodobila loňský postup do 2. kola.
Češka otočila v prvním setu nepříznivý vývoj ze stavu 1:4 a po brejku v 11. gamu set dopodávala.
Ve druhé sadě ale za stavu 4:2 také ztratila čtyři gamy v řadě a set prohrála.
Linetteová se nechala na začátku rozhodujícího klání za stavu 2:1 ošetřovat a vzápětí utekla do vedení 4:2.
Valentová srovnala, a když v deváté a jedenácté hře nevyužila po dvou brejkbolech, dospěl duel do super tie-breaku.
V něm česká tenistka stáhla manko 1:5 a za stavu 7:9 odvrátila dva mečboly. O patnáct let starší Linetteová se ale ihned propracovala ke třetímu a ten už využila.
Sedmadvacetiletá Bouzková porazila 6:3, 6:1 Italku Lucii Bronzettiovou, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, za 69 minut. Zdolala ji i ve druhém vzájemném utkání.
Bouzková sice přišla v úvodním gamu o podání, manko ale ihned srovnala a první set získala díky dalšímu brejku v šesté hře.
Ve druhé sadě česká tenistka duel kontrolovala. Od stavu 0:1 vyhrála šest gamů za sebou.
„Myslím, že to ode mě byl dobrý zápas. V prvním gamu jsem prohrála podání, ale pak už to bylo mnohem lepší. Za to jsem ráda,“ pochvalovala si vítězka.
„První kolo na grandslamu není nikdy snadné. Vždycky je tam hodně nervozity. Jsem ráda, že jsem to zvládla,“ oddechla si Bouzková.
Ve 2. kole Roland Garros je potřetí za sebou. Narazí na Britku Francescu Jonesovou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.
Šestadvacátý nasazený Menšík porazil domácího Titouana Drogueta 6:3, 6:2, 6:4.
První set získal díky brejku ve druhé hře, ve druhé sadě prolomil prostějovský rodák soupeři podání dvakrát. Ve třetím setu nevyužil Menšík dvakrát náskok brejku. Droguet, který se nechal ošetřovat, sice srovnal na 4:4, v devátém gamu ovšem opět přišel o servis a Menšík duel dovedl k vítězství.
Dvacetiletý Čech si poradil se soupeřem za dvě hodiny a devět minut a postoupil do 2. kola Roland Garros podruhé za sebou. Pomohlo mu také šest es a 34 vítězných míčů. V dalším kole narazí na Argentince Mariana Navoneho, nebo Američana Jensona Brooksbyho.
Macháč zdolal Belgičana Zizou Bergse 6:4, 6:4, 6:3. Čtyřicátý hráč světa vyřadil o dvě příčky lépe postaveného protivníka za dvě a půl hodiny.
Pětadvacetiletý rodák z Berouna získal první set díky stoprocentnímu servisu a prolomenému podání soupeře v desáté hře.
Ve druhém dějství český tenista dohnal manko brejku a otočil vývoj ze stavu 2:4 na 6:4.
Také ve třetí sadě Macháč reagoval na brzkou ztrátu servisu, v šesté hře se ujal vedení 4:2 a duel dotáhl do konce. Utkání zakončil čistou hrou, Bergs doplatil i na 41 nevynucených chyb
Příště čeká Macháče světová trojka Němec Alexander Zverev.
