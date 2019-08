Top hráči už mají dost, dejte víc peněz těm dole, hájí Federer výdělky tenistů

před 1 hodinou

Na kurtech je živo, ale mimo ně ještě živěji. Zatímco se v New Yorku naplno rozjely boje o trofeje z posledního grandslamu sezony, vznikla petice s podpisy hráčů z nižších pater světového žebříčku, kteří by chtěli větší peníze z turnajů velké čtyřky. Zastal se jich i Švýcar Roger Federer, který se spolu s Rafaelem Nadalem vrátil do hráčské rady ATP.

První polovina sezony se nesla v duchu zákulisní přestřelky mezi Novakem Djokovičem a dvěma hrajícími legendami Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem.

Těm se nelíbilo, že s nimi Srb jakožto šéf hráčské rady ATP nekonzultoval kroky, které vedly k sesazení oblíbeného šéfa mužského tenisového okruhu Chrise Kermodeho.

Vrchol politické krize nastal na začátku léta při volbě nového člena rady ATP poté, co rezignoval někdejší americký tenista Justin Gimelstob, který byl odsouzen za zbití kamaráda. Desetičlenná hráčská rada se pak nebyla schopná dohodnout na jeho nástupci a někteří její členové to neunesli a také odstoupili.

Tím se ovšem otevřely dveře pro Nadala i Federera a velká trojka světového tenisu tak nově figuruje v jednom z hlavních orgánů organizace ATP.

"Nejhorší věcí v politice je, když mezi sebou nemluvíte. Je dobře, že jsme s Rafou zpátky v radě. Budeme mít veškeré informace, na základě kterých si budeme moct dělat názor, navíc nás to sblíží i s Novakem," věří Federer.

Sotva se nová rada dala dohromady, už má na stole hlavní téma. Na okruhu totiž vznikla petice, která si klade za cíl zlepšit finanční situaci hráčů, kteří na grandslamech končí v prvním kole. V jejím čele stojí Kanaďan s českými kořeny Vasek Pospisil.

"Náš sport si vede skvěle, je oblíbený, přitahuje pozornost, ale pořád je zhruba jen tak 100 hráčů, kteří se jím dokáží dobře živit, to mi přijde špatně," cituje slova kanadského tenisty deník The Telegraph.

Účastník prvního kola letošního US Open dostane od pořadatelů 58 tisíc dolarů, tedy asi 1,4 milion korun. Část ovšem musí zdanit a po odečtení nákladů mu téměř nic nezbyde.

"Lidé si říkají, ´podívej se, prohrál ve třech setech a dostal za to 50 tisíc dolarů´. To je ale špatný náhled na věc. Měli by vidět, že hráč musel odehrát přes čtyřicet zápasů za sezonu, aby se na takový turnaj dostal," připomněl Pospisil.

Prize money hráčů přitom stále rostou, podle téměř stovky hráčů, kteří petici podepsali, to ale není dost. Prý jen 14 procent výdělků z grandslamů putuje k hráčům. "To, po čem voláme, je větší transparentnost, férové jednání," dodal někdejší 25. hráč světa, který je nyní až ve třetí stovce žebříčku.

A novopečený člen hráčské rady Federer mu dává zapravdu. "Myslím, že z challengerů a prvních kol grandslamů by měli dostat větší peníze," uvedl Švýcar.

Vítěz US Open nyní dostane rekordních 3,85 milionu dolarů. "Myslím, že tady už jsme dosáhli stropu a měli bychom se soustředit na hráče dole. Vždyť když jsem vyhrál první grandslam, dostával jsem nějakých 450 tisíc dolarů, od té doby to narostlo do neuvěřitelných rozměrů," diví se dvacetinásobný grandslamový šampion.

Hráčská rada má v plánu v tomto ohledu spojit síly s hráčkami WTA a společně zatlačit na vedení všech turnajů velké čtyřky. "Určitě za to budeme bojovat. Bylo by fajn, kdyby byli schopni z prize money vyžít nejen ti nejlepší, ale i hráči z nižších pater žebříčku. Přeci jen trénují a vyvíjí stejné úsilí jako my ostatní," dodal Federer.