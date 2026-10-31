„Tohle už mi přišlo trochu moc.“ Česká tenistka líčí peprnou historku s Wawrinkou

Někomu se vybaví jeho parádní bekhendový jednoručák, jinému jeho tři vyhrané grandslamy v brutální konkurenci velké trojky světového tenisu. Švýcarský tenista Stan Wawrinka, který se v Basileji tento týden ve 41 letech definitivně rozloučil s kariérou, proslul ale i jako velký pařmen.
Už jeho letošní loučení s australským grandslamem, který v roce 2014 vyhrál, bylo ikonické. Nejprve pobavil příznivce tím, když ve druhém kole upustil jeden z fanoušků pivo, Wawrinka ho sebral a předstíral, že si dal loka.
Nakonec k postupu do třetího kola absolvoval švýcarský čtyřicátník na kurtu přes čtyři a půl hodiny.
„Dám si pivo, teď si ho zasloužím,“ zavtipkoval okamžitě při pozápasovém rozhovoru.
Když pak v následujícím utkání vypadl z turnaje a odehrál tak poslední profesionální bitvu v Melbourne, dorazil za ním na dvorec ředitel Australian Open Craig Tiley a donesl mu v plechovce opravdu pivo.
Že Wawrinka po celou kariéru nebyl zrovna abstinent, je v tenisových kuloárech profláklá informace.
Své o tom ví jeho velký kamarád a také tenista Francouz Benoit Paire, který v jednom z příspěvků na sociálních sítích obdivoval Švýcarovu výdrž.
„Je to opravdu slušný pijan. Už několikrát se se mnou opil do němoty, já druhý den nemohl vstát a on pět hodin dřel na kurtu, trénoval a potil se. Není moc těch, co by tohle zvládlo,“ prohlásil Paire.
A jeho slova potvrdila i Andrea Sestini Hlaváčková, která si sama osobně pamatuje jeden z tenisových večírků, na kterém právě tato dvojice byla.
„Bylo to v Indian Wells, my jsme ve čtyřhře vypadly, tak jsme tam zašly na párty do klubu, kde byl právě i Wawrinka. Byl tam i s Pairem, pařilo se, byla zábava. Já šla asi o půlnoci spát a oni tam ještě zůstávali,“ vyprávěla v pořadu Kanár+ na Canal+ Sport.
„Druhý den jsem koukala na rozpis a Wawrinka normálně hrál zápas. První rundu night session a hrál dobře. Paire mu tam s mokrým hadrem na hlavě fandil a tleskal z hráčského boxu. To už mi přišlo trochu moc,“ dodala Sestini Hlaváčková.
Ať už byla životospráva showmana z Lausanne jakákoli, má ve sbírce 16 titulů ve dvouhře a tři ve čtyřhře. V éře Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče získal i tři grandslamy.
Vedle triumfu na Australian Open přidal v roce 2015 výhru na Roland Garros a další rok poté vyhrál US Open. Spolu s hvězdným krajanem Federerem vybojovali pro Švýcarsko deblové zlato na olympijských hrách v Pekingu 2008.
ŽIVĚ „Prostě ho ignorují.“ Ukrajina navzdory Trumpově výzvě obnovila útoky na ruské rafinerie
Ukrajina po určité odmlce obnovila útoky na ruské ropné rafinerie, prohlásil v pátek místopředseda ruské vlády Alexandr Novak podle agentury RIA Novosti. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov podle agentury Interfax prohlásil, že Ukrajina obnovenými útoky ignoruje výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Opět neuposlechli. Řekl bych, že ho dokonce prostě ignorují,“ řekl Putinův poradce.
Krize kolem polského ústavního soudu. Nawrocki vstoupil do budovy, došlo ke slovním potyčkám
Polský prezident Karol Nawrocki vstoupil v sobotu do budovy ústavního soudu. Uvedl to šéf prezidentské kanceláře Pawel Szefernaker. Budovu, v níž je shromážděna část soudců, hlídá kordon policistů. Nawrocki se kvůli krizi kolem ústavního soudu v pátek pozdě večer vrátil do země.
Rusko se v OSN dostalo do sporu se Spojenými státy. Hrozí konec dlouholeté mise
Rusko a Spojené státy si v pátek v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) vzájemně vetovaly rezoluce týkající se prodloužení mandátu mírové mise v Západní Sahaře. Informovala o tom agentura Reuters. Pokud Rada bezpečnosti prodloužení na poslední chvíli neschválí, mandát mise MINURSO vyprší v sobotu.
KVÍZ: Ve škole jste to věděli. Kolik ze 100 historických dat trefíte dnes?
Možná si pamatujete, kde jste sledovali hokejové finále v Naganu. Vybavíte si ale i rok, kdy Praha bojovala s ničivou povodní? A co když se vrátíme o staletí zpět, k nástupu Marie Terezie nebo zkáze Pompejí? Vyzkoušejte si stovku otázek z historie a zjistěte, na kolik odpovědí vám stačí paměť a kde už musíte hádat.