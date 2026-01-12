Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Tenis

Tohle už je šílenství, čílí se tenisté. Nosková polykala prášky, Lehečka ani nehraje

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Sezona sotva začala a na kurtech se to už hemží obvazy, bandážemi a léky na bolest. I čeští tenisoví reprezentanti se trápí se zraněními hned po úvodních turnajích. Největší hvězdy spílají vedení okruhů, že si stále náročnější program bere svou daň.

Karolína Muchová
Karolína MuchováFoto: Profimedia
Reklama

Linda Nosková v osmifinále turnaje Brisbane musela zapíjet prášky na bolest.

Ošetřovat na kurtu se nechala minulý týden i Karolína Muchová, která nastupovala s bandáží kotníku.

Jiří Lehečka musel skrečovat zápas proti Sebastianu Kordovi a z následujícího turnaje se dokonce odhlásil.

A Češi nejsou zdaleka sami, kdo se na začátku sezony zdravotně trápí. Uzdravit se nestihla Číňanka Čchin-wen Čeng, bolest zad zastavila i talentovaného Brazilce Joaa Fonsecu.

Reklama
Reklama

„Po sezoně jsem měla jen týden volna v listopadu a pak už jsem naskočila do kondiční přípravy na Slovensku,“ přiznala Nosková v podcastu Přes příkop .

Ještě v první polovině listopadu si totiž plnila reprezentační povinnosti v baráži Billie Jean King Cupu.

„Hrát jsem tam nemusela, ale pro mě je reprezentace automatická věc, a i když je to špatně naplánované od vedení okruhů, nepočítala jsem s tím, že bych tam nehrála,“ dodala česká jednička, která se tento týden pro jistotu odhlásila i z generálky na Australian Open v Adelaide.

S kritikou našlapaného kalendáře s velkým množstvím povinných podniků už v minulosti přispěchaly obě tenisové jedničky: Carlos Alcaraz a naposledy i ženská tenisová královna současnosti Aryna Sabalenková.

Reklama
Reklama

„Je to šílenství. Pro nikoho z nás sezona není dobře nastavená. Vždyť to vidíte, kolik hráček je zraněných,“ zlobí se hvězdná Běloruska.

Sama prý hodlá letos vynechat některé akce i za cenu toho, že bude od WTA potrestaná pokutami a odebráním bodů.

„Loni jsem některé akce hrála zraněná nebo úplně vyčerpaná z velkého množství zápasů jen proto, abych dodržela pravidla. To už letos dělat nebudu,“ slíbila Sabalenková.

Že není po sezoně, která končí v polovině listopadu, dostatek času na odpočinek a regeneraci těla, si všimla například i Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Reklama
Reklama

„Stačilo by, kdyby hráčům dali více svobody v tom, které turnaje hrát a kdy mohou odpočívat. Věřím, že se to pak pořadatelům vrátí, že na jejich turnajích budou startovat zdraví tenisté a tenistky a podají daleko lepší výkony,“ uvedla Rybakinová.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Maxmilián Kocek jako "spartakiádní vrah" v krimi sérii Metoda Markovič: Straka.
Maxmilián Kocek jako "spartakiádní vrah" v krimi sérii Metoda Markovič: Straka.
Maxmilián Kocek jako "spartakiádní vrah" v krimi sérii Metoda Markovič: Straka.

Krimi Metoda Markovič: Straka má všechny plusy první série. A ještě něco svého

Pokračování úspěšných sérií to mají vždy těžší než jejich první díl. Nutně se porovnává, hledá se nová originalita a ozvláštnění modelu, který už jednou skvěle zafungoval. Čeká se osvědčená kvalita, ale také zjevení, záblesk jako napoprvé. Platí to i pro krimi Metoda Markovič, která po případu Hojer tentokrát sleduje kauzu Jiřího Straky. A zdá se, že se tvůrcům povedlo navázat velmi dobře.

Martin Novotný starší, obžalovaný
Martin Novotný starší, obžalovaný
Martin Novotný starší, obžalovaný

Až 18 hodin práce denně a zadarmo. Soud rozplétá případ moderního otroctví

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem údajného novodobého otroctví. Skupina čtyř příbuzných z Trutnovska podle obžaloby nalákala na práci v Česku či v Polsku osm lidí, včetně nezletilé dívky. Za práci ale nedostávali téměř žádné peníze, bydleli v nevyhovujících podmínkách a dostávali málo jídla.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama