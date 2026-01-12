Tohle už je šílenství, čílí se tenisté. Nosková polykala prášky, Lehečka ani nehraje

Sezona sotva začala a na kurtech se to už hemží obvazy, bandážemi a léky na bolest. I čeští tenisoví reprezentanti se trápí se zraněními hned po úvodních turnajích. Největší hvězdy spílají vedení okruhů, že si stále náročnější program bere svou daň.
Linda Nosková v osmifinále turnaje Brisbane musela zapíjet prášky na bolest.
Ošetřovat na kurtu se nechala minulý týden i Karolína Muchová, která nastupovala s bandáží kotníku.
Jiří Lehečka musel skrečovat zápas proti Sebastianu Kordovi a z následujícího turnaje se dokonce odhlásil.
A Češi nejsou zdaleka sami, kdo se na začátku sezony zdravotně trápí. Uzdravit se nestihla Číňanka Čchin-wen Čeng, bolest zad zastavila i talentovaného Brazilce Joaa Fonsecu.
„Po sezoně jsem měla jen týden volna v listopadu a pak už jsem naskočila do kondiční přípravy na Slovensku,“ přiznala Nosková v podcastu Přes příkop .
Ještě v první polovině listopadu si totiž plnila reprezentační povinnosti v baráži Billie Jean King Cupu.
„Hrát jsem tam nemusela, ale pro mě je reprezentace automatická věc, a i když je to špatně naplánované od vedení okruhů, nepočítala jsem s tím, že bych tam nehrála,“ dodala česká jednička, která se tento týden pro jistotu odhlásila i z generálky na Australian Open v Adelaide.
S kritikou našlapaného kalendáře s velkým množstvím povinných podniků už v minulosti přispěchaly obě tenisové jedničky: Carlos Alcaraz a naposledy i ženská tenisová královna současnosti Aryna Sabalenková.
„Je to šílenství. Pro nikoho z nás sezona není dobře nastavená. Vždyť to vidíte, kolik hráček je zraněných,“ zlobí se hvězdná Běloruska.
Sama prý hodlá letos vynechat některé akce i za cenu toho, že bude od WTA potrestaná pokutami a odebráním bodů.
„Loni jsem některé akce hrála zraněná nebo úplně vyčerpaná z velkého množství zápasů jen proto, abych dodržela pravidla. To už letos dělat nebudu,“ slíbila Sabalenková.
Že není po sezoně, která končí v polovině listopadu, dostatek času na odpočinek a regeneraci těla, si všimla například i Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
„Stačilo by, kdyby hráčům dali více svobody v tom, které turnaje hrát a kdy mohou odpočívat. Věřím, že se to pak pořadatelům vrátí, že na jejich turnajích budou startovat zdraví tenisté a tenistky a podají daleko lepší výkony,“ uvedla Rybakinová.
