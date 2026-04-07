Tohle už je přehnané, zlobí se Alcaraz. Sledování kamerami prý dosáhlo vrcholu

Miroslav Harnoch

Sledují je při tréninku, na chodbách, v tělocvičně i některých prostorách šatny. Kamery jsou kvůli tenistům během turnajů na každém rohu a v Monte Carlu už došla trpělivost i světové jedničce Carlosu Alcarazovi.

Carlos Alcaraz Foto: REUTERS
Bylo to velké téma během letošního Australian Open, kdy Američanka Coco Gauffová rozmlátila v útrobách stadionu jednu z raket, aby uvolnila frustraci po porážce s Elinou Svitolinovou.

Schválně odešla do míst, kde si myslela, že není kamera a nikdo ji neuvidí. Záběry ovšem stejně obletěly svět.

Někteří pořadatelé turnajů se toho chytili a v americkém Austinu například vytvořili speciální místnost, kde mohly tenistky upustit páru, aniž by je někdo točil.

Na probíhajícím podniku v Monte Carlu se k tomuto tématu vyjádřil i hvězdný Španěl Carlos Alcaraz. I jeho objektivy často hledají, jak se rozcvičuje, zdraví se s rivalem Sinnerem v šatně a podobně.

„Pro fanoušky je to skvělé. Rádi vidí, co se děje v zákulisí, co děláme, jaké je zázemí na turnajích. Ale pro hráče je to trochu zvláštní, protože už nemáme kde relaxovat, aniž bychom se nebáli, že tam bude kamera,“ zlobil se Alcaraz.

Poslední dobou prý přibývá kamer na choulostivějších místech, tedy v tělocvičnách a šatnách, kde se hráči sdružují, tráví čas čekáním na zápas i jinými věcmi, jako je psaní zpráv na telefonu.

„Kamery jsou tak blízko, že je vidět, co máme na telefonech, to už mi přijde přehnané. Měli bychom mít nějakou místnost, kde můžeme být sami,“ přeje si první grandslamový šampion této sezony.

To prý ale neznamená, že nemyslí na fanoušky. Naopak jim prý naživo bude věnovat o to víc času.

„Cítím podporu, kamkoliv přijedu, a moc si toho vážím. Věnovat jim podpis nebo fotku, to je to nejmenší, co můžu pro fanoušky udělat,“ dodal.

Alcaraz nyní doufá, že s antukou získá znovu pevnou půdu pod nohama poté, co mu turnaje v Americe výsledkově příliš nevyšly.

ČR-vláda-hospodářství-benzin-FASTPIX

Za vyšší cenu pokuta. Vláda určila, kolik smí ve středu stát pohonné hmoty

Maximální cena nafty na čerpacích stanicích v Česku bude ve středu 49,59 Kč za litr, litr benzinu by pak měl stát nejvýše 43,15 Kč. Oznámila to v úterý ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Cenové stropy jsou tak výše, než je současná průměrná cena v Česku. Čerpací stanice, které státem určenou cenu překročí, mohou být podle ministryně pokutovány. Stát bude ceny monitorovat.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Kyjev Moskvě navrhl energetické příměří, oznámil Zelenskyj

Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.

