Tohle už je přehnané, zlobí se Alcaraz. Sledování kamerami prý dosáhlo vrcholu

Sledují je při tréninku, na chodbách, v tělocvičně i některých prostorách šatny. Kamery jsou kvůli tenistům během turnajů na každém rohu a v Monte Carlu už došla trpělivost i světové jedničce Carlosu Alcarazovi.
Bylo to velké téma během letošního Australian Open, kdy Američanka Coco Gauffová rozmlátila v útrobách stadionu jednu z raket, aby uvolnila frustraci po porážce s Elinou Svitolinovou.
Schválně odešla do míst, kde si myslela, že není kamera a nikdo ji neuvidí. Záběry ovšem stejně obletěly svět.
Někteří pořadatelé turnajů se toho chytili a v americkém Austinu například vytvořili speciální místnost, kde mohly tenistky upustit páru, aniž by je někdo točil.
Na probíhajícím podniku v Monte Carlu se k tomuto tématu vyjádřil i hvězdný Španěl Carlos Alcaraz. I jeho objektivy často hledají, jak se rozcvičuje, zdraví se s rivalem Sinnerem v šatně a podobně.
„Pro fanoušky je to skvělé. Rádi vidí, co se děje v zákulisí, co děláme, jaké je zázemí na turnajích. Ale pro hráče je to trochu zvláštní, protože už nemáme kde relaxovat, aniž bychom se nebáli, že tam bude kamera,“ zlobil se Alcaraz.
Poslední dobou prý přibývá kamer na choulostivějších místech, tedy v tělocvičnách a šatnách, kde se hráči sdružují, tráví čas čekáním na zápas i jinými věcmi, jako je psaní zpráv na telefonu.
„Kamery jsou tak blízko, že je vidět, co máme na telefonech, to už mi přijde přehnané. Měli bychom mít nějakou místnost, kde můžeme být sami,“ přeje si první grandslamový šampion této sezony.
To prý ale neznamená, že nemyslí na fanoušky. Naopak jim prý naživo bude věnovat o to víc času.
„Cítím podporu, kamkoliv přijedu, a moc si toho vážím. Věnovat jim podpis nebo fotku, to je to nejmenší, co můžu pro fanoušky udělat,“ dodal.
Alcaraz nyní doufá, že s antukou získá znovu pevnou půdu pod nohama poté, co mu turnaje v Americe výsledkově příliš nevyšly.
Za vyšší cenu pokuta. Vláda určila, kolik smí ve středu stát pohonné hmoty
Maximální cena nafty na čerpacích stanicích v Česku bude ve středu 49,59 Kč za litr, litr benzinu by pak měl stát nejvýše 43,15 Kč. Oznámila to v úterý ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Cenové stropy jsou tak výše, než je současná průměrná cena v Česku. Čerpací stanice, které státem určenou cenu překročí, mohou být podle ministryně pokutovány. Stát bude ceny monitorovat.
ŽIVĚ Kyjev Moskvě navrhl energetické příměří, oznámil Zelenskyj
Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.
ŽIVĚ „Zastavte údery a zaplaťte válečné škody.“ Írán klade Trumpovi další podmínky
Írán podmínil mírové rozhovory se Spojenými státy okamžitým zastavením úderů a zárukami, že se tyto útoky nebudou opakovat. Zároveň požaduje odškodnění za válečné škody.
V Česku ho vídáte na každému rohu. Čínské SUV si poprvé připsalo velký prodejní zářez
V Česku je na silnici nepřehlédnutelné, ve Velké Británii mu zase novináři říkají dostupný Range Rover. Jaecoo 7 každopádně patří k čínským autům, která zkrátka evropské zákazníky dokázala zaujmout. Dokonce natolik, že v březnu se na jednom z největších trhů s novými auty stalo dokonce vůbec nejprodávanějším modelem.
Mimořádně brutální útok. Za pokus o vraždu bezdomovce poslal soud nezletilé do vězení
Sedm, šest a pět let vězení dnes pražský městský soud uložil nepravomocně trojici nezletilých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce.