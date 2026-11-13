Tohle nikdo neudělal šest let. Nosková terčem obdivu, ale i vzteklých výlevů

Linda Nosková při své premiéře vyhrála základní skupinu Turnaje mistryň a stále může pomýšlet na napodobení jedinečného úspěchu Petry Kvitové z roku 2011. S Američankou Jessicou Pegulaovou sice prohrála, zisk jednoho setu jí ale stačil a podle samotné Češky šlo paradoxně o její nejlepší zápas v Indian Wells. Přístup Noskové k duelu vyvolal obdiv, ale i vztek a nepochopení.
„Hrály jsme spolu už hodněkrát a vždycky to bylo úplné šílenství. Strašně těžké duely plné dramatu,“ kroutila před zápasem hlavou dvaatřicetiletá Američanka.
V Indian Wells v posledním utkání základní skupiny WTA Finals se to stalo znovu. Pegulaová s Noskovou se přetahovaly 2 hodiny a 47 minut, Češka ve třetím setu neproměnila mečbol a Američanka nakonec slavila po výsledku 7:6, 4:6, 7:5.
Po „epické bitvě“, jak referovala asociace WTA, a „zřejmě nejlepším zápasu turnaje“, jak hodnotil účet Tennis Updates.
„Byl to šílený zápas, ale s ní už jsem na to zvyklá,“ smála se Pegulaová. „Hraje tady výborně a já se jen snažila přežít. Nechtěla jsem se vzdát šance tady pokračovat a jsem šťastná za to, jak jsem hrála,“ dodala.
Spokojená s výkonem byla ale i Nosková.
„Určitě jsem. Byl to můj nejlepší zápas tady. Zvykám si na podmínky. Porážka je porážka, ale tahle přece jen bolí o něco méně,“ uvedla.
Jednadvacetiletá Češka zaznamenala 46 vítězných úderů. Během posledních šesti let jich na Turnaji mistryň žádná hráčka během jednoho zápasu nenasázela víc.
„Jenže jsem taky nasekala tak 51 nevynucených chyb. Takže to zas nebyla taková sláva,“ reagovala Nosková s úsměvem. „Věděla jsem ale, že proti Jess musím být nesmírně agresivní od začátku do konce. Byla jsem blízko tomu, abych to ukončila. Nepovedlo se, trochu to bolí, ale ne tak jako na normálním turnaji,“ vysvětlila.
Její přístup pak dokonale demonstrovala věta, kterou odpověděla na dotaz o skvělé premiéře na prestižním turnaji pro osm nejlepších hráček sezony. „Tři výhry by byly o něco lepší,“ culila se.
„Ale je to jiné než jinde, člověk ví, že to má v kapse, ale stejně musí hrát. Je to úplně nová zkušenost, ale myslím si, že jsem se s ní popasovala celkem dobře,“ doplnila.
Pegulaová si vítězstvím zajistila postup mezi čtyři vyvolené, ale z druhého místa. První uhájila díky získanému setu Nosková, přičemž na Coco Gauffovou, která zaznamenala rovněž dvě výhry, zbylo nepostupové třetí místo.
Přístup české tenistky, která ve třetím setu už neměla o co hrát, ocenila i samotná asociace WTA.
„Už bylo jasné, že skončí první ve skupině, ale na jejím odhodlání to vůbec nic nezměnilo. Nebylo to vůbec vidět,“ chválila Noskovou, která svým počínáním pocuchala nervy obvykle velmi prchlivých fanoušků z řad sázkařů.
Na sociální síti X se to jen hemžilo vzteklými reakcemi.
„To snad dělá Nosková schválně? Tlačí samu sebe až na hranu v zápase, který pro ni vůbec nic neznamená. Riskuje vyčerpání a co hůř, zranění! To je neuvěřitelně hloupé,“ zuřil účet TennisTalk.
„Už vyhrála skupinu a stejně to hrotí a bojuje hodiny? Tohle prostě nedává žádný smysl. Prostě nech Pegulaovou vyhrát,“ zněl další z rozhořčených ohlasů.
Když si Nosková v závěru třetí sady vypracovala mečbol, musel se o mnohé podobné pokoušet infarkt.
Češka nicméně ukázala, že chce být kompetitivní za každé situace a v Indian Wells předvádí výkony, kterými se řadí mezi hlavní kandidátky na titul. Na svou soupeřku do sobotního semifinále si musí ještě počkat, bude jí vítězka duelu mezi Arynou Sabalenkovou a Elinou Svitolinovou. Druhé semifinále tvoří Pegulaová s mladou Ruskou Mirrou Andrejevovou.
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