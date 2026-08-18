Tohle není sranda, děsí Nosková. Nadchla už prvním míčem a připomněla Djokoviče

Způsob, jakým wimbledonská šampionka Linda Nosková prochází „tisícovkou“ v Cincinnati, začíná přitahovat pozornost. Češka zatím na hardu v Ohiu neztratila ani set a její hra už zase nabízí nadstandardní množství velkolepých momentů.
Ty palčivé otázky se začaly nést tenisovým světem prakticky ihned poté, co Linda Nosková 11. července na Centre Courtu v londýnském All England Clubu pozvedla trofej Venus Rosewater Dish pro šampionku Wimbledonu.
Dokáže si fenomenální formu udržet i pro blížící se náročnou šňůru na severoamerických betonech? Bude i tam schopná ničit soupeřky svou chladnokrevnou hrou plnou agresivity spojené s neotřelými nápady?
Když mladá Češka skoro po měsíci společenského a mediálního „blázince“ dorazila do Toronta, prohrála hned první zápas. Na druhém turnaji v Cincinnati už ale působí mnohem lépe, byť sama přiznává, že „na kurtu stále hledá sama sebe a nehraje svůj nejlepší tenis“.
Po pondělním nočním vítězství nad nebezpečnou Dánkou Clarou Tausonovou by ale s tímto tvrzením mnoho lidí nesouhlasilo.
Nosková nadchla hned první výměnou zápasu, když vykouzlila skvostný vítězný kraťas z bekhendu. Jako první ale ztratila servis a musela dohánět ztrátu, za stavu 4:5 dokonce odvrátila setbol. Právě v desátém gamu přitom předvedla další parádu.
Za jejím forhendovým cross returnem se Dánka mohla jen podívat a sociální sítě zaplavilo nadšení.
„Nejlepší return roku,“ psal jeden z uživatelů sociální sítě X. Další zašel ještě dál: „Tohle je nejlepší vítězný return z forhendu v historii WTA. Smekám před tebou, Lindo Nosková. Něco takového jsem na ženském tenise ještě nikdy neviděl. Připomínalo to Novaka Djokoviče v jeho nejlepších letech.“
O výjimečnosti úderu nepochyboval ani fanouškovský účet české tenistky na Instagramu. „Neúžasnější return, jaký jsem od Lindy kdy viděl,“ hodnotil.
V následujícím gamu zase po těžké výměně Tausonovou brilantně přelobovala a komentátor mezinárodního přenosu žasl: „Tohle byl nesmírně inteligentní úder.“
Jestliže Nosková soupeřku v prvním setu přetlačila v tie-breaku, ve druhém už byla jasně dominantní. Jednadvacetiletá Češka nasázela 17 es a o dva roky starší Dánku porazila poprvé v kariéře po dvou bolestivých porážkách z minulého roku.
Pro světová tenisová média šlo o vítězství, které demonstrovalo, čeho je Nosková schopná.
„Působivé. Wimbledonská šampionka nachází svůj rytmus. To, jak zasahuje míček, opravdu není žádná sranda. Na US Open bude noční můrou pro jakoukoli soupeřku,“ napsal The Tennis Letter a připomněl, že Češka zapsala deváté vítězství z deseti posledních utkání.
V osmifinále se v Cincinnati utká s Američankou Amandou Anisimovovou. Půjde o očekávaný souboj světové osmičky se světovou desítkou.
Podobně jako z Tausonovou také s dvojnásobnou grandslamovou finalistkou prohrála Nosková dva zápasy v loňském roce: v osmifinále Wimbledonu i ve finále velkého podniku v Pekingu.
„Linda hraje skvělý tenis, pro mě to bude velká výzva a příležitost zjistit, jak na tom skutečně jsem. Těším se na to,“ prohlásila Anisimovová.
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