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Sport

Tohle není dobré, tušila Bouzková už při rozehrávce. Drama v derby jí přineslo poučení

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Byla to mimořádně vyrovnaná bitva dvou kamarádek. Na centrálním kurtu štvanického areálu se obhájkyně trofeje Marie Bouzková utkala s krajankou Terezou Valentovou. České derby o místenku v semifinále podniku WTA vyhrála druhá jmenovaná tenistka. Bouzková po zápase litovala, že nechala soupeřku nadechnout k obratu.

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Marie BouzkováFoto: CTK – Šimánek Vít
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Na kurtu strávily české tenistky dvě hodiny a 44 minut. Třetí sada už ani nemohla být těsnější, rozhodovala zkrácená hra. V ní Valentová proměnila až třetí mečbol a pak v emocích padla na kurt.

Bouzková pak nečekala u sítě, ale šla kamarádku sportovně obejmout na její stranu kurtu.

„Šla jsem jí pogratulovat, zaslouženě vyhrála a popřála jsem jí, ať má v pohodě záda,“ vysvětlila pak Bouzková.

Valentová se totiž v dramatickém třetím setu, který trval 79 minut, nechávala ošetřovat kvůli zablokovaným zádům. Od fyzioterapeutky dostala léky na bolest a zápas dotáhla k vítězství.

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Starší z českých tenistek měla přitom zápas skvěle rozehraný, celkem jednoznačně vyhrála úvodní sadu a dlouho to vypadalo, že má pod kontrolou i set druhý.

„Škoda, že jsem to nezmáčkla víc. Pak se Terka rozehrála a šla do toho. Za mě byly špatně odehrané returnové gamy. Měla jsem tam stavy 15:30, kdy jsem to mohla zahrát lépe, a dostala jsem se do šlamastyky. Dovolila jsem jí hrát agresivně, nehrála jsem tak dobře jako na začátku. To mě mrzí, na druhou stranu i takové zápasy jsou potřeba, aby se člověk poučil,“ pokrčila rameny Bouzková.

Jak se blíží víkendové finále, pořadatelé zvyšují cenu vstupenek. V pátek jedna stála 500 korun, přesto tenisová horečka v areálu roste.

Organizátoři v průběhu ryze českého čtvrtfinále museli otevřít i horní patro tribun.

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„Bylo to úžasné, tohle přesně jako hráčky chceme, aby se přišlo podívat tolik lidí,“ pochvalovala si Bouzková.

Jenže to s sebou přineslo i mírné negativum právě pro nasazenou jedničku. Hlasatel ji bouřlivě vyvolával a neustále nabitým tribunám připomínal, že jde o dvojnásobnou šampionku turnaje.

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To Bouzkové psychicky zrovna nepomohlo a utkání začala dvojchybou.„Musím říct, že když jsem to té rozehrávce slyšela, říkala jsem si: ´ty jo, to není dobrý´. Ale i to jsou zkušenosti,“ ví Bouzková.

Loňskou trofej sice neobhájila, ale i tak je spokojená, že si užije pár dnů volna, než znovu vyrazí do světa.

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„Je čas, takže zůstanu tady v Česku a pak už mě čeká pokračování na betonu v Torontu,“ dodala.

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