Tomáš Berdych se v tenisovém zákulisí pomalu stává jedním z hlavních kritických hlasů aktuální podoby Davis Cupu. Nejen italská média si po pátečním semifinále všímají kritických hlasů českého týmu na konto současného zdeformovaného systému slavné soutěže.
Aktuální podoba Davisova poháru podle kritiků popírá mnohé esenciální prvky kouzla, které nejstarší týmové klání tenisového světa vždy nabízelo fanouškům.
Zatímco v posledních letech dříve až drtivá kritika přece jen utichala, letos opět nabrala na síle. Především zásluhou Čechů, kteří se k neduhům nynější podoby tenisového mistrovství světa pravidelně vyjadřovali už před finálovým podnikem v italské Boloni.
Ostatně sami šéfům světové tenisové federace ITF před dvěma měsíci v Praze názorně ukázali, jaké to bylo dřív a jaké by to mohlo a mělo být v budoucnosti.
Téměř vyprodaná O2 aréna vytvořila bouřlivou atmosféru během strhujícího boje Čechů proti Američanům a stala se ostrým kontrastem k tomu, co by mělo být výkladní skříní světového tenisu, ale není.
Kvalifikační kola se již vrátila k „normálu“, hrají se na půdě jednoho ze soupeřů a skládají se ze čtyř dvouher a jedné čtyřhry. Takzvané Final 8 ale následně přináší podivný chaos, rychlé duely na dva vítězné zápasy, které místo vypjatých bitev připomínají spíše loterii.
I pro fanoušky. Ti si sportovní výlet nemohou ani pořádně naplánovat, v Boloni mohou zůstat celý týden, nebo taky hledat po dvou hodinách prvního zápasu spoje zpět domů.
A atmosféra? V porovnání s minulostí logicky tristní, pokud zrovna nehrají domácí Italové.
„Je poznat, že hrajete v Itálii proti Itálii. Pro všechny ostatní týmy je samozřejmě těžké, když má výhodu domácího prostředí pouze jeden tým. Ale takový je formát a tak to teď prostě funguje,“ krčil v pátek rameny Jakub Menšík po své porážce s Lorenzem Musettim.
„Menšík kritizuje formát,“ objevilo se v titulku italského tenisového magazínu Ubitennis.
Nic nového. Češi se odporem k zavedeným pořádkům nijak netají. Jiří Lehečka v průběhu týdne označil za „šílené“, že je možné vyhrát Davis Cup, aniž by k tomu tým potřeboval vyhrát čtyřhru.
„Ten formát je sám o sobě dost smutný. Pro oko diváka je to v porovnání s historií Davis Cupu, která byla, smutné. Není moc hráčů nebo fanoušků, kteří by pro tenhle formát byli. Za mě se kouzlo vytrácí, ale nic s tím neuděláme,“ citovala ČTK vyjádření zkušeného Adama Pavláska.
Nejvokálnějším kritikem se ale nakonec stal sám Berdych.
Muž, který v roli hráče zažil nezapomenutelné daviscupové bitvy jak před domácím publikem, tak před takřka zfanatizovanými davy nepřátelských fans.
Na tyhle zážitky nedá dopustit a odmítá se smířit s tím, co se s Davis Cupem stalo po roce 2019, kdy ITF uzavřela lukrativní dlouhodobou smlouvu se společností Kosmos slavného fotbalisty Gerarda Piquého. Partnerství zase poměrně rychle skončilo, hvězdě Barcelony už ale zůstalo přízvisko „hrobař“ Davis Cupu. Tenisová soutěž svou poztrácenou identitu dosud nenašla.
„Nebudu skrývat fakt, že nejsem fanouškem tohoto formátu. Není to proto, že jsme prohráli. S tím to nemá nic společného. Říkám to pokaždé, když se mě někdo zeptá na názor,“ citují nyní italská média Berdycha.
„Měli bychom se nad formátem Davis Cupu zamyslet. A nad tím, jak ho po tak radikální změně postupně vrátit k podobě, jakou měl v minulosti a jakou si podle mě zaslouží. Nejsem asi tím, kdo by o těchto věcech měl rozhodovat, je to jen můj skromný názor,“ podotkl Berdych.
Kritizoval i fakt, že se finálový turnaj hraje v jediné zemi, která má vždy zajištěnou účast.
„Tohle není Davis Cup,“ vypálil Berdych před novináři z celého světa. „Soutěž se více než sto let hrála podle určitého formátu, který byl následně zcela změněn.“
Slova české legendy v tenisovém prostředí rezonují. Dostávají se do titulků a stávají se symbolem odporu. Stanou se v blízké budoucnosti i předzvěstí převratu? Informace ze zákulisí vypovídají o tom, že naděje sílí.
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