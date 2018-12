Tohle nejde odmítnout. Tenista prozradil, kolik Piqué nabízí za účast v Davis Cupu

před 25 minutami

Nizozemský tenista Robin Haase má jasno. Ačkoli je proti novému formátu Davisova poháru, lukrativní finanční odměna je pro něj mnohem silnějším argumentem.

Moc jiných možností, jak zachránit svůj životní projekt, už fotbalista Barcelony Gerard Piqué nemá. Lídr investiční skupiny Kosmos, která stojí za revolucí ve slavné tenisové soutěži, v posledních týdnech trne v obavách, zda se z nového Davis Cupu nestane fatální propadák.

Po odmítavých ohlasech největších tenisových hvězd ambiciózní Španěl oznámil, že dějištěm prvního finále pro osmnáctý týmů bude Madrid. Tím si zajistil účast jedné z absolutních tenisových ikon Rafaela Nadala.

S dalšími hvězdami to bude větší oříšek, zvláště poté, co asociace ATP oznámila na leden 2020 zahájení vlastního týmového projektu, přímo konkurujícího Davis Cupu, jehož pořadatelem je ITF.

A tak Piqué dělá logickou věc. Nabízí štědré startovné. Tím si zajistí potřebnou účast tenistů, kteří patří mezi širší špičku, zároveň ale nejsou natolik zajištění, aby si mohli dovolit velké peníze jen tak odmítnout.

Jednoznačnou taktiku společnosti Kosmos nedávno potvrdil Robin Haase. Momentálně 50. tenista světového žebříčku pro nizozemská média prozradil finanční detaily své participace na projektu.

"Dají tenistovi kolem 150 tisíc dolarů," řekl Haase. "Nejsem v pozici, abych takovou částku mohl odmítnout. To mohou někteří hráči z elitní dvacítky, ale já rozhodně ne," dodal Nizozemec. V přepočtu tedy za to, že si zahraje Davisův pohár, dostane bezmála 3,5 milionu korun.

Navzdory tomu Haase ujistil fanoušky, že kontroverzní revoluci tradiční soutěže neschvaluje.

"Je bizarní, kam celý projekt dospěl. ITF a Kosmos změnili formát strašně rychle, aby udrželi krok s ATP. Jenže ATP pak přišla s vlastní soutěží. Bojím se toho, že Davis Cup může během roku nebo dvou úplně zaniknout," prohlásil nizozemský tenista.

Haase už pak jen mírnil sílu finanční motivace klasickými floskulemi o hrdosti reprezentovat.

"Vždycky jsem hrál tenis, protože je to má vášeň. Hodně hráčů má tenis jako živobytí, což já také. Navzdory tomu to ale není hlavní důvod, proč budu hrát Davis Cup. Vždy pro mě byla velká čest hájit barvy své země," konstatoval.

To, že bude nový Davisův pohár výrazně vázán na velké peníze, není už od počátku Piquého snah žádné tajemství. Skupina Kosmos se zavázala nalít do soutěže 25 miliard korun během 25 let. Tomu, že by ale nákladný projekt skutečně vydržel čtvrt století, momentálně věří jen málokdo.