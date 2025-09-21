Tenis

"Tohle nefunguje, je to katastrofa." Americká srážka s Českem v Davis Cupu má dozvuky

před 2 hodinami
Mizerné zázemí pro tenisty, málo fanoušků v hledišti a ještě mizerný výsledek. Na Davis Cup se od Američanů po porážce od českých tenistů snáší velká vlna kritiky.
Tým USA v Davis Cupu
Tým USA v Davis Cupu

Stěžoval si na to během minulého víkendu i český daviscupový kapitán Tomáš Berdych. Boj o finálovou osmičku Davis Cupu měl v Delray Beach nedůstojnou kulisu. Ať v zázemí stadionu, tak na tribunách.

Obzvlášť v sobotu během pozdních nočních hodin bylo na tribunách jen pár vytrvalců a neúnavná hrstka českých fanoušků. Přitom se hrálo v pátém zápase o rozhodující bod. 

Nakonec to byli domácí, kteří prohráli dva tři a v boji o stříbrnou salátovou mísu zůstala česká družina.

Daviscupová blamáž pak nenechala chladnými některé bývalé elitní americké tenisty. Tím nejhlasitějším byl zřejmě Andy Roddick ve svém podcastu.

"Nesnáším tenhle formát. Amerika hrála doma a přijde tam 3000 lidí? Vzpomínám si, jak jsme prohráli se Španělskem v roce 2004 proti Rafovi Nadalovi na fotbalovém stadionu a bylo tam 29 tisíc fanoušků, to byla atmosféra hodna Davis Cupu," zlobil se vítěz US Open z roku 2003.

Podle něj je na vině nový formát týmové soutěže, ve kterém se finále odehrává na neutrální půdě. 

"Ten formát vůbec nedává smysl. Sice se říká, že hrají osmifinále, ale pak zjistíte, že postupující se dostane mezi nejlepších osm, takže se hraje o postup do čtvrtfinále? Jak se to vůbec dá marketovat, jak chcete prodat lístky?" prohlásil Roddick.

Někteří jeho američtí kolegové byli i zmatení, jestli se nehraje opět starým způsobem. "Myslel jsem, že se další dva singly budou hrát v neděli, najednou druhý den zapnu televizi a zjistím, že Česko vyhrálo už v sobotu," nechápal Jack Sock v podcastu Nothing Major. 

A s kritikou se přidal i někdejší 21. hráč světa Američan Steve Johnson. 

"Je to naprostá katastrofa. Tahle soutěž ztratila veškerý náboj. Formát nefunguje. Je to příšerné. Finále na neutrální půdě je šílenost. Upřímně bych byl radši, kdyby se Davis Cup konal jen jednou za dva roky," prohlásil.

Jisté je, že pro letošek americká pouť Davis Cupem skončila a Američané se do něj zapojí zase až v příštím roce. Finále letošního ročníku je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni.

