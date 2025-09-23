Tenis

Šestkrát nadávka na F a Američané žádají revoluci. Ublížili by tím i Krejčíkové

Debata o různých změnách pravidel, které by zrychlily a zatraktivnily tenis, v posledních letech zesílila. Konkrétní návrhy přitom často souvisí se zdlouhavým procesem prvního a druhého servisu. Někdejší první hráč světa Andy Roddick by okamžitě zakázal jeden z největších nešvarů.
Barbora Krejčíková
Barbora Krejčíková | Foto: Reuters

Říjen 2024. Šanghaj. Americký tenista Frances Tiafoe po porážce s Rusem Romanem Safiullinem sprostě nadává umpirovému rozhodčímu Jimmymu Pinoargotemu.

Jeho výlev, z něhož je takřka okamžitě virál, zahrnuje hned šestkrát vulgární slovo na písmeno F.

Příčina? Nadhoz prvního podání, který Tiafoe za vypjatého stavu 5:5 v tie-breaku rozhodující třetí sady jen narychlo nafingoval, aby ošálil časový limit a mohl se skutečně připravit na klíčový servis. 

Američan věděl, že nestíhá lhůtu 25 vteřin, a tak zkusil to, co hráči nebo hráčky občas dělají. Nadhodil si míč a zase ho nechal spadnout. V takové chvíli totiž sudí většinou tolerují nepovedený nadhoz a nechávají tenistu servírovat.

Pinoargote měl ale okamžitě jasno: Tiafoe se ani nesnažil předstírat, že se chystá na podání. Šlo o až příliš očividnou snahu rozhodčího oklamat.

"Ne, ne, nadhodil jsem si míč, byl jsem připravený servírovat. Takové je pravidlo," křičel Tiafoe. "Nežeru ti to, je to druhé podání," odvětil suše sudí. Americký hráč poté koncovku ztratil a za následný cirkus obdržel vysokou pokutu.

Právě nadhoz podání, který může být libovolně opakován, spoustu fanoušků i expertů irituje a Roddick patří mezi nejhlasitější kritiky.

"Jsem zatraceně znechucený z toho, když si tenisté chytají své nadhozy. Nemůžu to vystát," přiznal nedávno ve svém podcastu Served.

Americké legendě nevadí jen fingování nadhozu kvůli času, ale celkově fakt, že nadhoz mohou tenisté opakovat. 

Roddick míní, že je úvodní pohyb nedílnou součástí servisu, a tak by měl i pokažený nadhoz znamenat chybu.

Menšíkův zápal pro Laver Cup bavil diváky. Alcaraz vychvaloval jeho tenisové umění

Tennis: Laver Cup

"Nikdy by nemělo být umožněno chytit míč a znovu začít servis. Nikdy," uvedl.

"Bekhend přece také nemůžu zahrát znovu. Nadhoz je dovednost. Je to umění, které se trénuje. Nechápu, proč hráči můžou nadhoz opakovat. Tohle mě vážně zabíjí," rozčiloval se.

O tématu se rozvášnil už před lety, kdy mu přitakala třeba Martina Navrátilová. Ta navrhovala, že by se po nepovedeném nadhozu prostě hodiny nezastavily, a tak by tenista měl jen velmi málo času podání realizovat.

Další krajan John Isner si zase rýpl prohlášením, že by po zákazu opakovaných nadhozů "zůstala bez práce polovina deblistů".

Po Roddickově nejnovější kritice se na sociálních sítích spekulovalo o tom, kdo by změnou pravidel ze současné špičky trpěl nejvíce.

Často se přitom skloňovala jména americké superstar Coco Gauffové nebo české šampionky Barbory Krejčíkové, které se s nadhozem často trápí. 

Související

Dostane Taylor košem? Korejci z Češek šíleli. Legendární duo, zní světem tenisu

Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková (Indian Wells 2023)
2:34

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
