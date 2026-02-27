Tohle jsem ještě neviděl, žasl český tenista. V Luganu vyhrál výměnu o 64 úderech

Je mu teprve 18 let, ale už o sobě dává pořádně vědět. Český reprezentant Maxim Mrva se na švýcarském challengeru v Luganu blýskl maratónskou výměnou. S protivníkem Američanem Michaele Mmohem udeřili do míčku čtyřiašedesátkrát, než bitva skončila bodem pro tenistu z Prostějova.
S českým mladíkem to ve středečním boji čtvrtfinále challengeru kategorie 75 vypadalo bídně. Prohrál první set a hned o jeho první podání druhé sady se pořádně bojovalo.
Za stavu 40:40 přišla výměna, při které se oba hráči téměř neodlepili od základní čáry, přesto předvedli maratonský výkon. Každý trefil míček dvaatřicetkrát.
Mrva měl několikrát štěstí, protože balónek brnkl o pásku a také párkrát po jeho ráně olízl i čáru.
Nakonec to byl o deset let starší a zkušenější Američan, který udělal chybu a přišel o fiftýn.
Mrva pak slavil, jako by celý zápas vyhrál. K tomu bylo ještě daleko, ale získaný bod ho povzbudil, vyrovnal hru a následující dva sety získal poměrem 6:4.
„Nikdy jsem takovou výměnu nehrál a ani neviděl, byl to normálně maraton. Neskutečné – on nemohl zkazit, já jsem nemohl zkazit“ řekl Mrva Tenisovému světu.
„Kondičně jsem na tom dobře. Po té výměně jsem teda moc nemohl, ale naštěstí jsem všechno zvládl,“ doplnil.
Jeho výkon ocenil na sociálních sítích i oficiální účet ATP Challenger Tour. „Odehráli maratonský bod, ze kterého se budete cítit vyčerpaní už jen z jeho sledování“ napsal.
Pro mladíka z Prostějova je postup do čtvrtfinále cenným přísunem bodů. Další výhra by pro něho znamenala průlom už do třetí stovky žebříčku.
V dalším utkání ho ale čeká větší výzva: nasazená trojka a aktuálně 180. hráč světa Zsombor Piros z Maďarska.
