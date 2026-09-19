„Tohle jen tak nevstřebám.“ Pavlásek se nepoznával, Rikl řešil osudný aut

Stačil jeden míček a pražská O2 arena by explodovala obrovskou euforií. Jenže nakonec české duo Adam Pavlásek a Patrik Rikl prohrálo třísetovou bitvu s americkou dvojicí Christian Harrison a Austin Krajicek. Češi se tak v domácím daviscupovém střetnutí s USA dostali do stavu 1:2 na zápasy, a tedy i na hranu vyřazení.
Stáli proti nim opravdoví šampioni. Bývalá deblová světová jednička a letošní vítěz dvou deblových grandslamů.
Přesto se zdálo, že jsou to právě Češi, kteří hrají uvolněněji a s větším přehledem na kurtu. Však také vyhráli hned první set. Druhý sice ztratili, ale ve třetím měli čeští reprezentanti hned čtyři mečboly. Ani jeden ovšem nedokázali proměnit.
„Tohle jen tak nevstřebám. Byl to skvělý zápas a je obrovská škoda, že to v takové kulise nespadlo na naši stranu,“ kroutil hlavou Pavlásek.
Při prvním mečbolu za stavu 5:4 ve třetím setu možná stačilo uhnout, před dělovkou Austina Krajicka, který smečoval proti Riklovi, a zdálo se, že by míček dopadl za základní čáru.
Český reprezentant ale do trajektorie strčil raketu a odrazil balonek do publika. Pak se parťáka ptal, jestli neměl míček pustit.
„Možná to byl aut, já nevím. Odehrálo se to strašně rychle a já se rozhodl to hrát, bohužel pro nás. Ale teď už je to jedno,“ smutnil Rikl.
Utkání mělo skvělou atmosféru. Především ve třetím setu, kdy Češi sahali po vítězství, se vysočanskou halou nesl ohlušující řev fanoušků. Pavláskovi to ale bylo málo a mával pažemi, aby diváci během mečbolů ještě přidali na intenzitě.
„Sám sebe jsem nepoznával, tohle normálně nedělám, ale jak jsem se nechal vtáhnout do atmosféry, cítil jsem, že nás aréna táhne. Musím fanouškům poděkovat, snad si to užili, i když to dopadlo takhle,“ uvedl Pavlásek.
Něco pozitivního si ale z prohraného deblového utkání přeci jen vezme, mohl si zahrát v reprezentaci s parťákem, který s ním během sezony objíždí turnaje, což pro něj v minulosti nebývalo běžné.
„A rovnou jsme si ověřili, že máme vysoký level, když dokážeme hrát takhle vyrovnaný zápas s chlapy, kteří vyhrávají grandslamy,“ dodal Pavlásek.
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