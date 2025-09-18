Tenis

"Tohle je světová obrana." Svrčina nachytal italskou tenisovou hvězdu úžasnou výměnou

Tenista Dalibor Svrčina porazil na úvod turnaje v Chang-čou osmého nasazeného Mattea Berrettiniho a slaví druhou letošní výhru na okruhu ATP. Český reprezentant, jenž do hlavní soutěže postoupil až jako šťastný poražený z kvalifikace, přehrál někdejší světovou šestku za necelou hodinu a půl 6:3, 6:3.
Dalibor Svrčina, Toronto 2025
Dalibor Svrčina, Toronto 2025 | Foto: Reuters

Dvaadvacetiletý Svrčina, jemuž v aktuálním žebříčku ATP patří 99. místo, vstoupil do zápasu soustředěně, po rychlém brejku se ujal vedení 3:0 a náskok s přehledem udržel.

Berrettini, který po zranění nastoupil v Číně k prvnímu zápasu od porážky v úvodním kole Wimbledonu, si vypracoval první brejkbol ve čtvrtém gamu druhé sady. Svrčina ale podání udržel, sám naopak soupeři vzápětí sebral servis podruhé a zápas pak ukončil na returnu prasátkem při prohozu.

Nejhezčí výměnu předvedl český mladík ve druhé sadě, kdy se za stavu 3:2 snažil udržet výhodu brejku a od základní čáry se dlouhou bránil tvrdým forhendům Itala, ten už to pak nevydržel, přitáhl si Svrčinu k síti, ale ten ho přechytračil.

Záznam výměny pak obletěl sociální sítě. "Obrana světové třídy," napsal účet Tennis TV. 

"Před zápasem jsem nebyl favoritem, takže jsem chtěl nastoupit a užít si to, hrát uvolněně. Včera jsem prohrál v kvalifikaci, takže jsem rád, že jsem dostal šanci si ještě zahrát, a myslím, že jsem to využil naplno," řekl Svrčina v rozhovoru na kurtu.

"Jsem rád, že jsem dokázal vyhrát, Matteo je skvělý tenista. Vrací se po zranění, takže samozřejmě na tom není tak, jak by chtěl být, ale tohle je zatím největší vítězství mojí kariéry," dodal.

O premiérový postup do čtvrtfinále na okruhu ATP Tour se Svrčina utká s vítězem duelu, v němž proti sobě nastoupí domácí tenisté Pu Jün-čchao-kche-tche a Čang Č'-čen.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
