Kyrgios v Melbourne poprvé vybuchl. Naštval se na rozhodčího a parodoval Nadala

Zase se rozčílil na rozhodčího. Známý australský tenisový rebel Nick Kyrgios ve čtvrtečním druhém kole Australian Open dostal od rozhodčího varování za pomalou přípravu na servis. Domácí hráč se naštval a parodoval španělskou legendu Rafaela Nadala.

V Melbourne Parku byl čtyřiadvacetiletý tenista zatím za klaďase, když rozproudil charitativní sbírku na oběti australských požárů. V druhém kole prvního grandslamu sezony mu ale poprvé trochu ujely nervy. To když mu na konci druhého setu umpirový sudí Jaume Campistol udělil varování za jeho pomalou přípravu na servis.

"Tohle je ale má příprav na servis, ale když budu dělat tohle, tak je to v pohodě, co?" rozčílil se Kyrgios a začal parodovat ikonický rituál hrající legendy Rafaela Nadala.

Nick Kyrgios recibió advertencias por la tardanza para realizar su servicio. ¿Qué hizo? Imitó los gestos de Nadal al sacar. ¡Se río hasta el juez de silla! pic.twitter.com/HLGdc4nlwJ — Tenis Zone (@TenisZoneOk) January 23, 2020

Španělský sudí se tomu uchechtl a pokračoval dál v řízení zápasu. Od expertů z tenisového prostředí si ale vysloužil kritiku.

"Hodiny odpočítávající 25 vteřin na přípravu padaly k nule, ale všichni víme, že Nick patří k nejrychlejším hráčům na okruhu, tohle bylo špatné rozhodnutí sudího," nechal se slyšet bývalý vítěz Australian Open Jim Courier.

Rozhodčí na věži to schytal ještě na kurtu i od druhého hráče, kterým byl Francouz Gilles Simon. I on byl ve třetím setu popoháněn na servisu a tenista se proto neudržel s poznámkou, která pobavila celý stadion.

"To jako máte rande, nebo co?" zavtipkoval Simon. Právě třetí set Francouz ovládl, ale nakonec s Kyrgiosem prohrál 1:3 na sety.

K situaci se vrátil na své konferenci sám Nadal, kterého Australan kvůli jeho zdlouhavému rituálu parodoval.

"Moc mě to nezajímá, jsem tady, abych hrál tenis, ale jestli to bylo aspoň vtipné, tak v pohodě," dodal na to konto Španěl.