Strhující "masakr" mladé Češky zaujal Paříž. Tohle bude hvězda, věří svět tenisu

Největší překvapení prvního dne grandslamového Roland Garros způsobila v Paříži devatenáctiletá Češka Sára Bejlek a nekompromisní způsob, jakým rozebrala hvězdnou Ukrajinku Martu Kosťukovou, vyvolal v tenisovém světě rozruch.

Několikrát během uplynulých let už Sára Bejlek svůj nevšední talent a strhující energii představila tenisovému světu.

Ale ještě nikdy tak velkolepě, jako v neděli při startu grandslamového Roland Garros.

Stále ještě devatenáctiletá Češka si po úspěšně zvládnuté tříkolové kvalifikaci vyšlápla na 26. hráčku světového žebříčku, vysoce favorizovanou Martu Kosťukovou, která i díky své formě na předešlých antukových turnajích platila za možnou kandidátku na závěrečná kola pařížského grandslamu.

Dvaadvacetiletá Ukrajinka totiž došla v Madridu do čtvrtfinále a v Římě do osmifinále, v obou případech ji na "tisícovkách" zastavila až Aryna Sabalenková.

Zatímco se světovou jedničkou padla až v dramatických tie-breacích, proti Bejlek, 193. hráčce světa, neměla v areálu Rolanda Garrose žádnou šanci. Uhrála jen čtyři gamy a prohrála 3:6, 1:6.

"Největší překvapení dne. A to o hodně," hlesl obdivně portugalský tenisový novinář José Morgado.

Jeho britský kolega Chris Goldsmith glosoval: "Sára Bejlek zničila Martu Kosťukovou. Už pár let se o ní ví, ale tohle je její první grandslamová výhra. Pokud zůstane zdravá, bude to hvězda."

Bejlek prošla kvalifikací do hlavní soutěže některého ze čtyř grandslamů už pošesté, dosud ale v prvním kole nikdy neuspěla. Až teď.

Ve chvíli, kdy proti ní stála soupeřka špičkové kvality.

Pouze 157 centimetrů vysoká Češka přivedla věhlasnou sokyni k zoufalství svým typickým dynamickým, fyzickým tenisem.

"Sára Bejlek je talentovaná levačka. Úžasně trefuje míče a má skvostný timing a techniku. I když hraje docela ofenzivně, nadělala pouhých patnáct nevynucených chyb v šestnácti gamech. Kosťukovou dostávala pod výrazný tlak. Český tenis pokračuje v představování velkého množství talentů," rozpovídal se na sociální síti X tenisový analytik vystupující pod přezdívkou Vansh.

V ohlasech na sebejisté představení české tenistky se často opakovalo slovo "masakr".

Obdiv si rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou získává tím, jak dokáže soupeřkám - v tomto konkrétním případě čtvrtfinalistce loňského Australian Open - znechutit tenis.

"Nešla jsem tam s žádným očekáváním, spíš jsem si říkala, že předvedu co nejlepší výkon, jakého jsem schopná, a uvidíme, na co to bude stačit. A stačilo to, jsem ráda, že jsem ji trochu zdeptala," citovala ČTK její pozápasové hodnocení.

Ve druhém kole francouzského grandslamu už bude pod drobnohledem.

Šance na postup mezi dvaatřicet nejlepších nebude malá. Další soupeřkou Češky totiž bude vítězka zápasu mezi Rumunkou Jaqueline Cristianovou a Australankou Kimberly Birrellovou.