To už nikdy nedělej. Šarapovová je z formy a pod palbou. Rusy vytočila americkou vlajkou

před 1 hodinou

Ruská tenisová megahvězda nezažívá nejlepší období. Její comeback neprobíhá ani zdaleka tak dobře, jak si představovala.

Praha - Maria Šarapovová je z formy. Navíc čelí kritice z vlastních řad.

Třicetiletá superstar naštvala své ruské fanoušky fotkou, v níž se nachází ve společnosti americké vlajky. Na sociálních sítích dostala pořádně zabrat, nacionálně vnímaný incident navíc spustil vlnu kritiky týkající se ryze sportovních výkonů slavné sibiřské rodačky.

Šarapovová má na kontě sérii tří porážek za sebou a v sezoně zatím nezaznamenala žádný úspěch, který by stál za řeč. Na úvodním podniku roku v čínském Šen-čenu sice došla do semifinále, tam ale zůstala na raketě dívky, jež je její velkou obdivovatelkou: Češky Kateřiny Siniakové.

Na Australian Open zůstala před branami osmifinále, ve třetím kole proti Angelique Kerberové neměla šanci a uhrála jen čtyři hry. A pak to bylo ještě horší.

Za poslední dva měsíce odehrála Ruska jen dva duely a oba prohrála. V únoru v Dauhá jí vystavila v prvním kole stopku nevyzpytatelná Rumunka Monica Niculescuová. A úvodní zápas Šarapovová nezvládla ani nyní v kalifornském Indian Wells, nad její síly byla rozjetá Japonka Naomi Ósakaová.

Dostatek volného času pak vedl ke zmíněnému instagramovému faux pas. O co šlo?

Ruska společně se svou matkou navštívila muzeum v Los Angeles a nechala se při tom zvěčnit. Šarapovová hledící na americkou vlajku nicméně vzedmula v politicky napjatém období vlnu negativních ohlasů.

Ostré reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a jejich počet se nakonec vyšplhal do řádu stovek. "Vlastenkou jsi jen dva týdny během olympiády," měl jasno jeden z příznivců. Další byl ještě radikálnější. "Snad jsi ještě pořád Ruska, nebo ne? Laskavě už tohle nikdy nedělej," rozčiloval se.

Skoro se zdálo, že ruským fanouškům nevinná fotografie vadí mnohem víc než trest za doping, kvůli kterému Šarapovová nehrála tenis patnáct měsíců.

Diskuse pod fotkou od té doby dál žije vlastním životem. Objevují se samozřejmě lidé, kteří Šarapovovou obhajují a poukazují na nesmyslnost nacionalistického uvažování. Píší i někteří američtí fanoušci. Někteří využili situaci k provokaci svých ruských protějšků.

"Maria, americký občan, pózuje před naší vlajkou. Nemohl bych být víc pyšný. Bůh žehnej Americe," napsal jeden z nich.

Nutnou podotknout, že pětinásobná grandslamová šampionka je v Americe skutečně jako doma. Na Floridě žije už dlouhých čtyřiadvacet let.

Když bylo Šarapovové sedm let, navštívila moskevský tenisový kurz pod vedením Martiny Navrátilové. Právě ta jí tehdy doporučila odcestovat do USA a zapojit se do tréninků ve světoznámé akademii Nicka Bollettierioho v Brandentonu na Floridě. Rodina Šarapovové tehdy Navrátilovou poslechla, navíc se zpět do Ruska už nikdy nevrátila.