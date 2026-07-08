To tu ještě nebylo, obdivují slavní Američané Noskovou. „Češka z lesa“ je fascinuje i vizáží

V absolutní tenisové špičce je jednou z nejvíce nenápadných hráček. To se ale po letošním Wimbledonu může dramaticky změnit. Linda Nosková je ve čtvrtfinále londýnského grandslamu a poutá stále výraznější pozornost, nejen svými sportovními výkony. Vyloženě nadšené jsou z mladé české ranařky osobnosti amerického tenisu.
Karolína Muchová už v semifinále Wimbledonu je, ve středu ji mezi kvartetem vyvolených může doplnit Linda Nosková. Na trávě letos excelující jednadvacetiletá hráčka bude jasnou favoritkou čtvrtfinále proti Belgičance Elise Mertensové.
Svým tenisem si agresivně hrající Češka dělá stále více fanoušků. Hlavní dojem udělala efektním triumfem nad Američankou Madison Keysovou.
„Keysová řekla, že Nosková v tom utkání neustále diktovala tempo. Když něco takového řekne právě Maddie, tak to vážně něco značí,“ prohlásil známý tenisový novinář Jon Wertheim v podcastu Served.
Šampionka Australian Open 2025 se po porážce o Noskové netypicky dlouze rozpovídala a dala jasně najevo, že ji kvalita a zejména všestrannost Češky zaskočila.
„Ona je vážně dobrá. Má výborný servis. Skvěle chodí na síť, je tam opravdu silná a má výborný cit. Je to kombinace vlastností, díky nimž má neustále kontrolu nad výměnami. Bere vám čas na reakci,“ vyprávěla Keysová.
„Zároveň má obrovskou variabilitu. Umí zkrátka od všeho něco, a právě to z ní dělá mimořádně nebezpečnou soupeřku, zvlášť na trávě,“ dodala Američanka.
Bývalý první hráč světa Andy Roddick prý úspěch Noskové očekával.
„Není to žádné překvapení. Vždyť vyhrála už Berlín, porazila tam skvělé hráčky v čele s Jessicou Pegulaovou. Má bekhend světové třídy. Naprosto elitní, opravdu výborný,“ vyzdvihla americká legenda Roddick.
Roddick se shodl s Wertheimem v tom, že je Nosková v současné ženské elitě hráčkou, o které toho lidé zatím vědí nejméně.
„To už ale dlouho platit nebude. Její hra je velmi zajímavá a ona sama se nebojí projevit,“ uvedl Wertheim a zastavil se mimo jiné u piercingu v nose, který se na Wimbledonu stává poznávacím znakem české tenistky. Nosková ho pořídila na začátku roku.
„To je takzvaný septum piercing. To tu ještě nebylo, nebo aspoň nevím o žádném jiném špičkovém tenistovi, který by něco takového měl,“ uvedl zkušený reportér, který v Roddickově pořadu přinesl i vhled do dětství tenistky.
„Další z mnoha českých hráček, jenže nepochází z velkého města. Tenisově vyrostla ve skutečně malém městečku někde v lese. Měla tam takové volné dětství, což opravdu pomohlo jejímu tenisu,“ uvedl.
Nosková se narodila ve Vsetíně, vyrůstala v Bystřičce a s tenisem začínala v šesti letech ve Valašském Meziříčí, kde chodila do školy. V deseti letech přešla do malého klubu Na Dolině v Trojanovicích a pravidelně dojížděla do Švýcarska ke slavné trenérce Melanii Molitorové. Až v roce 2019 přestoupila do Přerova.
Teď bude dívka z Valašska sahat po životním grandslamovém průlomu. Ten ještě v prvním týdnu Wimbledonu předpověděl i další bývalý americký tenista Sam Querrey.
„Dejte pozor, Nosková je tady. Do míče se opírá neuvěřitelnou silou. Nějakou dobu jsem byl její tajný fanoušek, teď jsem její fakt velký fanoušek,“ upozornil na neustálý pozitivní vývoj Češky v podcastu Nothing Major.
V nadsázce dodal, že miluje její image, od letoška zvýrazněnou kroužkem v nose, který Nosková ze zdravotních důvodů odložila během antukové části sezony.
„Nosková je bez debaty mezi pár hráčkami, které mají na to vyhrát Wimbledon. Obzvlášť s tím, jak tvrdě a přesně dokáže mlátit do míčku z obou stran,“ vyhlásil Querrey. Kolegové a také bývalí američtí hráči v čele s Johnem Isnerem jej proto označili za „nového prezidenta fanklubu Lindy Noskové“.
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