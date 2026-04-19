19. 4. Rostislav
Reklama
Reklama
To si nevydělala dost? Slováci spílají hvězdné Cibulkové kvůli reklamě na vodku

Mediální tažení proti kontroverzní reklamní aktivitě slovenské tenisové legendy odstartovala ostře kritická reakce další bývalé hráčky a někdejší poslankyně Romany Tabákové.

Australian Open, finále: Dominika Cibulková
Dominika CibulkováFoto: Reuters
Reklama

Na tenisové radosti, které díky ní zažívali, mohou dnes slovenští fanoušci jen nostalgicky vzpomínat. Dominika Cibulková je bezpochyby jednou z nejúspěšnějších slovenských tenistek historie.

V minulé dekádě dokázala slavně vyhrát prestižní Turnaj mistryň, byla i ve finále grandslamového Australian Open. Na světovém žebříčku jí v jednu chvíli patřila čtvrtá příčka.

Kariéru ale bratislavská rodačka ukončila poměrně brzy, v roce 2019 ve svých třiceti letech. Po narození syna Jakuba už se na kurty nevrátila a rodina se poté rozrostla i o dceru Ninu.

Na Slovensku je Cibulková stále velmi sledovanou celebritou, v médiích se aktuálně kromě rozvodu s Michalem Navarou řeší jedna z mnoha jejích instagramových spoluprací.

Reklama
Reklama

Na příspěvek Cibulkové, který propagoval slovenskou vodku, totiž ostře zareagovala Romana Tabáková.

„Divné. Máma dvou dětí,“ napsala na sítě s emotikonem palce dolů. „Ne, nesouhlasím, když sportovec dělá reklamu na alkohol,“ pohoršovala se poslankyně Národní rady Slovenské republiky v letech 2020 až 2023.

„Slováci mají závažný problém s konzumací alkoholu, přičemž patříme k deseti zemím s nejvyšší spotřebou podle Světové zdravotnické organizace,“ napsala rozčilená Tabáková, byť nepřesně: Slováci mezi „elitní“ desítku obvykle nepatří, bývají těsně za ní.

Cibulkové později vyčetla i reklamu na loterii. „Tohle jsem zapomněla zmínit. Nechápu, že jim ty peníze za to stojí. Alkohol i hazard ničí životy. Závislost. Málokdo to dělá z radosti a z oslavy života,“ uvedla bývalá tenistka, která v juniorské kategorii patřila mezi nejlepší Slovenky

Reklama
Reklama

Mezi dospělými to ale Tabáková dotáhla maximálně na 240. místo žebříčku WTA v roce 2012.

V rozhovoru pro Športový čas poté Tabáková dodala, že je pro ni reklama Cibulkové na alkohol nepochopitelná, protože si někdejší světová čtyřka během kariéry vydělala peněz dost. Na prize money to konkrétně bylo 13,7 milionu dolarů.

„Myslím si, že jako sportovkyně, která si dobře vydělala během kariéry a je mámou dvou dětí, nepotřebuje dělat reklamu na slovenský alkohol. Někdo může mít jiný názor a je to tak v pořádku,“ prohlásila a odmítla, že by za útokem mělo být cokoli osobního.

„To ne. Dominiku znám z tenisu, viděla jsem hodně jejích zápasů, byla skvělá. K tomuto jsem se ale musela vyjádřit,“ dodala.

Reklama
Reklama

Lidé v anketě jí dali za pravdu, s názorem, že sportovci by neměli propagovat alkohol, souhlasilo 84 procent respondentů. Cibulková to od Slováků schytala i v komentářích, ke „kauze“ se ale zatím nevyjádřila a ani samotná Tabáková od ní prý nemá žádnou zpětnou vazbu.

„Neočekávám reakci. Je mi to jedno. Já se vyjádřím, k čemu chci,“ uzavřela.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama