„To si děláš srandu!“ Muchová ohromila zázračnou výměnou, pak zpražila moderátora

Tak úspěšný vstup do sezony Karolína Muchová v kariéře ještě nezažila. Česká tenistka vyhrála čtrnáct z posledních šestnácti zápasů a zvládla s přehledem i přechod na antuku. V německém Stuttgartu už je ve čtvrtfinále a její umění zformovat na kurtu nevšední až spektakulární momenty je znovu terčem obdivu.
V roce 2026 platí: pokud někdo porazí Karolínu Muchovou, tak jedině světová superstar a vítězka minimálně dvou grandslamů. Ve 24 letošních zápasech odešla Češka s nepořízenou jen ve čtyřech případech. Dvakrát nestačila na svou „nemesis“ Coco Gauffovu, jednou na Arynu Sabalenkovou a jednou na Igu Šwiatekovou.
V Dauhá získala druhý titul kariéry, nedávno došla do semifinále další velké „tisícovky“ v Miami.
Její obdivuhodná konzistence ji dostala těsně za elitní desítku, přičemž Muchová rozhodně nezpomaluje.
Ve Stuttgartu vyhrála už druhý zápas. Po jasném vítězství nad Běloruskou Sasnovičovou však musela ve čtvrtek řešit zdánlivě výrazný problém, který ale nakonec pro Češku neznamenal žádnou zásadní komplikaci.
Se světovou dvacítkou, zkušenou Belgičankou Elise Mertensovou, začala Muchová tragicky. Prohrála prvních osm míčů a první set ztratila jasně 1:6. Ve druhém navíc rychle prohrávala 0:2.
Probuzení české favoritky ale mělo drtivou sílu. Jestliže v první fázi zápasu prohrála osm gamů z devíti, v následujícím průběhu vyhrála dvanáct her ze zbývajících třinácti.
Do čtvrtfinále postoupila po výsledku 1:6, 6:3, 6:0. Sociální sítě po utkání zaplavily záběry jedné konkrétní výměny.
V úvodním gamu rozhodujícího dějství se olomoucká rodačka dostala ze svízelného stavu fenomenální defenzivní prací. Když už se zdálo, že i přes veškerou snahu nemá šanci míč vyhrát, z plného běhu vystřihla zázračný křížný prohoz.
Soupeřka Mertensová na síti tleskala a komentátor zvolal: „Ou, to si děláš srandu! Výjimečná Muchová.“
Češka se jen usmála, zatnula vítěznou pěst a její trenér Sven Groeneveld aplaudoval ve stoje.
Nebyl to jediný „virální“ moment, který Muchová ve čtvrtek nabídla. Výrazný zájem vyvolal i její pozápasový rozhovor přímo na kurtu. Moderátor jí totiž položil otázku, kterou české tenistky v posledních letech slýchají s železnou pravidelností.
„Česko má dvanáct hráček mezi prvními sto dvaceti na světě. Musíte mít nějaké tajemství. Je to v jídle? Asi to nebude pivo, i když jste světoví šampioni v jeho pití. V čem to je?“ snažil se tázající.
Muchovou značně repetitivní otázka příliš nepobavila, vytáhla ale pohotovou reakci, která v publiku vyvolala hlasitý smích. „Přesně, jak jste řekl. Je to tajemství a tak vám to neřeknu,“ odzbrojila moderátora.
V pátečním čtvrtfinále zřejmě čeká aktuální světovou dvanáctku nejtěžší možná soupeřka. Letos už potřetí by se totiž Muchová měla utkat s dvojnásobnou grandslamovou vítězkou Američankou Coco Gauffovou. Vzájemná bilance je děsivá - 0:6 na zápasy, 1:12 na sety.