„To se nemělo dostat ven.“ Zverev vytáhl story o Menšíkovi, u „průšvihu“ byl i Alcaraz

V září se v Londýně uskuteční již devátý ročník populárního Laver Cupu. Podruhé za sebou se tenisového klání duchovního otce Rogera Federera zúčastní Čech Jakub Menšík, který se v týmu Evropy znovu sejde s německou hvězdou Alexanderem Zverevem. Letošní šampion Roland Garros při té příležitosti vytáhl dosud utajenou historku. A Menšík reagoval: „Tohle se nikdy nemělo dostat ven.“
Zverev se s příběhem vytasil během jednoho ze zábavných pořadů organizace ATP.
Principem bylo vyprávět o soupeřích dosud neznámé historky, pokud si vytáhne červenou kartičku. V případě Menšíka si německý šampion sice vytáhl zelenou, okamžitě se ale rozhodl, že ve hře „zašvindluje“, karty vymění a bude vyprávět.
„Mám o něm totiž hodně dobrou story a opravdu ji chci použít. Odehrála se minulý rok v rámci Laver Cupu,“ vysvětlil.
Organizátoři týmového zápolení prý tehdy pro hráče připravili výlet na golf. Zverev jel hrát společně s Norem Casperem Ruudem, Španělem Carlosem Alcarazem a právě Menšíkem.
„Byl to krásný klub, byly tam s námi nějaké kamery a také členové, kteří chtěli vidět, jak odpálíme,“ vyprávěl Němec.
„Nejdřív Casper, má handicap nula. Postaví se na odpaliště, bere do ruky driver a posílá míček 300 yardů doprostřed fairwaye. Potom Carlos, také 300 yardů, míček končí jen těsně v hustší trávě vedle fairwaye. Pak já, také tak daleko, téměř do středu,“ pokračoval, až přišla řada na Menšíka.
Podle Zvereva se na něj s ostatními podívali a všimli si, že je najednou pořádně nervózní. „Možná bych to neměl dělat,“ prohlásil prý český mladík.
„Ale ne, v pohodě, vždyť je to pro zábavu, nezáleží na tom,“ povzbudili ho rychle k pokusu.
„Sahá po trojkovém dřevu, napřahuje se, trefuje míček zespodu. Ten vyletí přímo nahoru do vzduchu a dopadne doslova necelý metr před Jakuba,“ popsal Zverev Menšíkův golfový průšvih.
„Byla to poslední rána, kterou ten den zahrál. Potom už s námi jen jezdil v golfovém vozíku. Jeho tenis je zkrátka o něco lepší než jeho golf,“ smál se německý tenista, který Menšíka porazil v jeho nedávném dosud životním duelu v semifinále pařížského Roland Garros.
„Říkali jsme mu pořád, ať na to kašle, ať hraje a baví se. Ale on na to: Ne ne kluci, to je dobrý,“ dodal ještě.
Mužská tenisová asociace ATP se pak Menšíka prostřednictvím sociálních sítí zeptala, zda může potvrdit pravdivost příběhu. „Tohle se nikdy nemělo dostat ven,“ reagoval s nadhledem dvacetiletý tenista.
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