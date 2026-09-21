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Sport

„To někdo umřel?“ České tenistky to slízly za outfit, sestavou ale v Číně ohromují

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
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Sotva se český tenis vzpamatoval z víkendové euforie po postupu do finálové skupiny Davisova poháru, už je tady další reprezentační akce. Výběr kapitánky Barbory Strýcové bude tento týden v Šen-čenu plnit roli obrovských favoritek na zisk trofeje v Billie Jean King Cupu.

Karolína Muchová a Linda Nosková před finále Wimbledonu 2026
Linda Nosková a Karolína Muchová před finále Wimbledonu 2026Foto: REUTERS – Marko Djurica
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Při čtení jmen českého týmu se každému tenisovému fanouškovi musí tajit dech.

Dvě hvězdy první desítky žebříčku a finalistky letošního Wimbledonu, světová deblová jednička a k tomu další dvě hráčky první třicítky rankingu WTA.

Takovou tenisovou municí nemá na finále Billie Jen King Cupu nabito nikdo na světě.

Zvlášť, když se na poslední chvíli odhlásily světová jednička Jelena Rybakinová z Kazachstánu nebo Marta Kosťuková z Ukrajiny.

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Češky se role hlavních favoritek rozhodně nezříkají. „Jedeme to tam vyhrát. Nebudu říkat nic jiného,“ nechala se slyšet Linda Nosková.

„Na papíře to ale vypadá někdy jinak než v realitě. Můžeme být všechny první nebo druhé na světě a nemusí se nám dařit. Hlavně abychom si sedly na kurtu, sedly nám podmínky a vyhrály co nejvíc zápasů,“ přála si.

V úterý se v rámci finálového pavouku střetnou Češky s výběrem Velké Británie a soupeřky už teď moc dobře vědí, jaká síla se na ně valí.

„Pokud chcete tenhle turnaj vyhrát, musíte porazit ty nejlepší a my na ně narazíme už v prvním kole,“ upozornila Britka Katie Boulterová-

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„Vlastně to nemají jednoduché, mají tak široký a silný kádr, že nebudou vědět, koho kdy poslat na kurt. Každá z nich může naskočit do singlu i do deblu,“ přidala.

Její reprezentační parťačka Harriet Dartová sází na to, že role tak jasných favoritek nemusí českým tenistkám sedět.

„Veškerý tlak bude na nich a kdokoli může mít špatný den. V tomto formátu se může stát cokoliv,“ varovala aktuálně 115. hráčka světa.

Mezi další favority se určitě řadí Ukajina, která i bez Kosťukové má silnou tahounku v podobě světové sedmičky Eliny Svitolinové, a kousat by mohla i domácí Čína, kde nechybí čtvrtfinalistka letošního US Open a olympijská šampionka Čeng Čchin-wen.

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Češky se ukázaly i na víkendovém slavnostním galavečeru, i když na sociálních sítích to docela schytaly za černé róby.

„To někdo umřel?“ reagoval jeden z fanoušků na síti X. „Kdo jim to udělal?“ reagoval druhý.

Tým Strýcové rozehraje čtvrtfinálový souboj s Britkami v úterý od 11 hodin a deník Aktuálně.cz vám ho přinese v online reportáži. Na programu jsou dvě dvouhry a pak případná rozhodující čtyřhra.

Vítězky se utkají v semifinále s lepším z dvojice Kazachstán - Španělsko.

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