„To nechcete vědět.“ Nosková po divném konci rozesmála Londýn a dojala slovy o Muchové

Senzace je na světě. Slavný Wimbledon uvidí v sobotu ryze české finále, Karolína Muchová v něm vyzve Lindu Noskovou. Zatímco v prvním případě zvedal závěr zápasu diváky na londýnském Centre Courtu ze sedadel a způsobil frenetickou atmosféru, druhý duel končil velmi rozpačitě. Jednadvacetiletá Češka to ale publiku vynahradila autentickým a emotivním rozhovorem.
Ukrajinští tenisoví fanoušci a pochopitelně i ti neutrální už se těšili na další drama. Marta Kosťuková v druhém setu dohnala ztrátu a momentum se překlápělo na její stranu.
Jenže právě v té chvíli jí Linda Nosková zasadila rozhodující ránu.
Česká tenistka rozhodla v semifinále Wimbledonu oba sety brejkem za stavu 5:4. Když proměnila svůj druhý mečbol, stejně jako po čtvrtfinále si vystačila bez divokých emocí. Jen si dřepla na kurt a s širokým úsměvem hleděla do svého boxu.
Diváci byli zpočátku zaražení. Velké semifinále skončilo po pouhých 79 minutách zčistajasna tuctovou forhendovou chybou Kosťukové, a tak na Centre Courtu chvíli panovala chladnější atmosféra.
„To je šílené. Kosťuková byla v zápase a teď najednou není. Stalo se to takhle rychle. Neviděli jsme žádnou přetahovanou,“ reagovala rozpačitě i slavná Martina Navrátilová ve vysílání Eurosportu.
„Ale uvidíme první ryze české finále od souboje Ivana Lendla s Miloslavem Mečířem na Australian Open 1989,“ podotkla nadšeně Navrátilová, i když tehdy šlo o finále spíše československé.
Nosková následně dorazila před mikrofon Annabel Croftové a přímo na centrálním kurtu, kde se představila vůbec poprvé v kariéře, zaujala zábavným rozhovorem.
Vyslechla si potlesk a pravila: „Semifinále grandslamu nikdy není lehké. Snažila jsem se být tak trpělivá, jak jen to šlo, být v pohodě, a nějak jsem prostě dokázala vyhrát ten poslední míč.“
„Já se vždy snažím soustředit jen sama na sebe,“ odpověděla na otázku, jaký plán měla na nebezpečnou Ukrajinku. „Vím, že když hraju svůj nejlepší tenis, můžu porážet nejlepší hráčky na světě a mít skvělé výsledky, což finále Wimbledonu asi je,“ smála se dívka z Valašska.
Následně přiznala, že sice jako dítě příliš nesledovala tenis, ale jednu věc si přece jen pamatuje: jak tu vyhrávala tituly Petra Kvitová.
„Tehdy jsem si možná poprvé uvědomila, že něco jako tenis existuje,“ rozesmála Češka osazenstvo. „Stále jsem trochu v šoku, že dostávám také šanci hrát na takovém kurtu,“ dodala.
Vzápětí přišel nejvtipnější moment. Croftová se Noskové tázala, jaké tedy bylo její "velké poprvé“ na Centre Courtu.
„Ale jo, nebylo to špatné,“ předstírala znuděnou reakci česká tenistka a vyvolala tím salvu smíchu. „Užila jsem si to opravdu moc,“ doplnila.
Po humoru zvážněla, když měla popsat svou sobotní soupeřku, Karolínu Muchovou. „Co říct ke Karolíně. Je to velká bojovnice a neuvěřitelná hráčka. Ale především je to skvělý člověk. Jsem moc ráda, že si své první finále zahraju právě s ní,“ poznamenala.
Nakonec dostala otázku, zda dodržuje při vítězném tažení z pověrčivosti nějaké speciální zvyky.
„Mám jich strašně moc. Ani je nemůžu začít jmenovat. Ne, to opravdu nechcete vědět, je to tak dvacet třicet věcí za den. Je to nemoc,“ odmítala být konkrétní. Zvědavost moderátorky se tím jen zvýšila, a tak nakonec dokázala z Noskové dostat aspoň pár informací.
„Mívám každý den skoro stejný oběd. Stejnou koupelnu, stejné umyvadlo, prostě všechno stejné. A nebudu měnit nic,“ uzavřela finalistka Wimbledonu se smíchem.
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