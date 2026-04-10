To musím vyhrát Wimbledon? diví se rivalka Češek. Ve Švýcarsku nemá uznání

Je to hlavní hvězda švýcarského týmu v Billie Jean King Cupu, postrach a velká šampionka. Loni tenistka Belinda Bencicová předvedla parádní comeback po návratu z mateřské, nyní ťuká na brány první desítky žebříčku. Přesto se jí v prestižní domácí anketě nedostalo uznání.
Má slovenské rodiče, se kterými mluví naprosto plynule slovensky, za Švýcarsko by ale dýchala. Však se tady v městečku Flawil narodila, vyrůstala tu a toužila potom dobýt jednou stejné turnaje jako její idol a krajan Roger Federer.
Loni se zdálo, jako by se vrátila po porodu na okruh s možná ještě větší formou, než kdy měla. Předvedla úžasnou jízdu, která ji poslala těsně za hranu první desítky žebříčku.
Chuť do tenisu ukázala v národním dresu už na začátku roku, když spolu se Stanem Wawrinkou zazářila v United Cupu. Porazila tady takové hráčky jako Jasmine Paoliniovou, Elise Mertensovou nebo Igu Šwiatekovou.
„Možná jste si toho všimli, ale opravdu miluju hraní za tuto zemi, jsem hrdá Švýcarka,“ culila se devětadvacetiletá Bencicová tento týden při reprezentačním srazu před zápasem proti Česku.
Přestože na kurtech předváděla v uplynulém roce fantastické výkony a vyhrála hned dva turnaje WTA, švýcarská média a sportovní experti si na ni při předávání cen pro Sportovce roku vůbec nevzpomněli. Chyběla dokonce i v první patnáctce pořadí.
„To jsem byla hodně zklamaná. Po takovém roce jsem si zasloužila být alespoň mezi finalistkami na celkovou trofej,“ řekla v rozhovoru pro 20min.ch.
Prestižní švýcarskou anketu vyhrála Ditaji Kambundjiová, která se v roce 2025 stala mistryní světa ve sprintu na 100 metrů překážek.
„Ve Švýcarsku je po úspěších Rogera Federera nebo Martiny Hingisové tenisová laťka vysoko, asi musím vyhrát Wimbledon,“ krčí rameny Bencicová.
Stoupnout v ceně před odborníky může i v případě, že pomůže k postupu národního týmu přes výběr Barbory Strýcové. Zvlášť když se o vstupenku do finálové fáze Billie Jean King Cupu hraje ve švýcarském Bielu.
„Strašně se na ten zápas těším, Češky mají opravdu silný tým a bude to pro nás všechny zajímavá výzva,“ prohlásila Bencicová.
O kvalitách švýcarské jedničky ví i česká kapitánka, která nominovala Lindu Noskovou, Marii Bouzkovou, Markétu Vondroušovou, Terezu Valentovou a Lucii Havlíčkovou.
„Belinda je skvělá hráčka, která je kousek za top ten a hraje skvělý tenis. Bude to těžký soupeř. Není to ale jen Belindou, i Viktorija Golubicová předvádí v Billie Jean King Cupu vždy skvělé výkony. Je to padesát na padesát. Mají strašně těžký tým,“ hlásí Strýcová.
Zároveň ale naznačila, že se jí v hlavě rýsuje jistý plán.
„Je tam jedna věc, která se změnila a kterou nikdo nezažil, a to, že se druhý den hraje debl jako první. Jestli Belinda bude hrát jako jednička první den singla, nastoupí do debla a pak musí hrát hned za nějakou půlhodinu dalšího singla, tak bude klíčové ji první den unavit,“ dodala česká kapitánka.
Program v pátek od 13 hodin zahájí Bouzková proti Bencicové, po nich půjdou na kurt Nosková s Golubicovou.
ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte
Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.
Nenechte si ujít: Dokument o natáčení seriálového Pottera či hravý Baron Prášil
Dokumentární film odhalující zákulisí natáčení nového seriálu o Harrym Potterovi, americký horor s prvky komedie Krvavá nevěsta: Hra začíná, koncert české kapely Graabner nabízející směs prog rocku a art rocku, inscenace Baron Prášil kombinující filmovou projekci, loutky i komiksovou estetiku nebo výstava multimediálního umělce, která s vizuální nadsázkou reflektuje „nemoci“ současné společnosti.
Nečas opět řádil, díky třem bodům byl mužem zápasu a žene se za velkým milníkem
Martin Nečas se zasloužil v NHL gólem a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Colorada 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jakub Dobeš pomohl sedmnácti zákroky k domácí výhře Montrealu 2:1 nad Tampou Bay. Pouze jednou inkasoval ve čtvrtečním programu také Karel Vejmelka, který zastavil 29 střel při výhře Utahu 4:1 nad Nashvillem.
KVÍZ: Straku pozná každý, ale co budníčka nebo hýla? Víte, kdo vám létá do krmítka?
Straku bezpečně pozná skoro každý, ale co drobní návštěvníci krmítek, kteří se mihnou jen na pár vteřin? Budníček, hýl nebo třeba pěnkava – víte, kdo je kdo? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře znáte ptáky, kteří vám létají doslova za oknem. Možná budete překvapeni, kolik druhů vás chodí navštěvovat.
„Děsí mě, co jsou lidé o politice schopni prohlásit,“ říká maďarský autor dokumentu
Festival Jeden svět v České soutěži představil snímek 80 rozlícených novinářů. Do distribuce jej paralelně uvedla společnost Atlas Cinema. Film impulzivně natočil András Földes, jenž coby redaktor nejvýznamnějšího maďarského nezávislého webu Index zaznamenal jeho pád rukou orbánovského režimu. O natáčení i politické situaci mluvil pro Aktuálně.cz.