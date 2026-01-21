To musím rozdýchat, hlesla Heninová. Extravagantní nástup Japonky vyvolal ostré reakce

Šaty až na zem, závoj a bílý deštník. Japonská tenisová hvězda Naomi Ósakaová v úterý zaujala celou Austrálii nebývalým outfitem, ve kterém přišla na kurt k zápasu prvního grandslamu sezony. Nad zvláštním gestem se pozastavili i někteří experti.
Kdo byl v Rod Laver Areně, nebo sledoval nástup někdejší světové jedničky do bitvy proti Antonii Ružičové u televizní obrazovky, jen málokomu nespadla brada.
Netradiční nástupová kolekce dvojnásobné vítězky Australian Open zarazila i televizní experty.
„Je to takové dvojsečné, na jednu stranu říká, že nechce být v centru pozornosti, ale takovými gesty na sebe logicky upozorňuje,“ nechal se slyšet například Boris Becker, který během úvodního podniku velké čtyřky plní roli komentátora Eurosportu.
Ósakaová vybočila z obvyklých pořádků, kdy hráčky přijdou na kurt v tom, v čem nakonec i hrají, nebo pak maximálně na lavičku odhodí svrchní mikinu či větrovku.
„Abych byla upřímná, úplně jsem se v tom ztratila. Budu potřebovat pár dní, abych to rozdýchala a pokusila se to pochopit. Byla jsem v šoku,“ reagovala bývalá světová jednička Justin Heninová.
Japonka měla pro extravagantní příchod v róbě od módního návrháře Roberta Wuna své vysvětlení.
„Je to model medúzy. Před časem jsem si s mou dcerou četla knížku, kde byl obrázek medúzy ona z ní byla nadšená. Tehdy mě to napadlo,“ vysvětlila.
Detail motýla na klobouku prý odkazuje na moment, kdy ji během jejího vítězného tažení australským grandslamem v roce 2021 během jednoho ze zápasů přistál na nose právě tento hmyz.
„Dohromady to skvěle funguje. Jsou za tím měsíce příprav a plánování. Miluju módu a jsem ráda, že můžu dělat něco, co miluju,“ dodala.
Ósakaové navíc garderoba přinesla štěstí. První kolo proti Chorvatce vyhrála ve třech setech a ve čtvrtek se utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.
„Co přijde příště? Žralok nebo koala? Nikdy jsem nic takového neviděla, bylo to velmi odvážné,“ těší se další bývalá hráčka Barbara Schettová.
ŽIVĚCla na EU Trump neuvalí. S šéfem NATO domluvil dohodu o Grónsku, jež "potrvá věčně"
Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím.
Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud
Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.
ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.
Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc
Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.
ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů
Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.