To je stará Kája, chci novou. Kolaps Plíškové neodvrátil motivační proslov ani humor

před 1 hodinou

Po měsíci znovu zažila těžko uvěřitelný obrat. Tentokrát ale z druhé, o poznání méně příjemné strany. Zatímco ve čtvrtfinále Australian Open otočila v utkání se Serenou Williamsovou stav z 1:5 ve třetím setu, ve stejné fázi turnaje v Dubaji Karolína Plíšková prohospodařila totožný náskok proti Tchajwance Sie Šu-wej.

Hned třikrát byla Plíšková dva míče od vítězství, k mečbolu se ale nedostala a postupně ztrácela víru, že utkání dovede ke zdárnému konci.

Tou ostatně neoplývala už od samého začátku. V prvním setu si vypracovala čtyři brejkboly a sama podání hájila bezchybně. Až do osudného osmého gemu. V něm neproměnila tři brejkové šance, z nichž dvě odvrátila Tchajwanka jen s velkým štěstím. Češka se nechala zdeptat a za stavu 4:4 poslední dvě hry soupeřce doslova darovala.

Když se po prvním dějství trenérka Rennae Stubbsová české tenistky zeptala, jak se fyzicky cítí, následovala vulgární reakce. "Na h....," odpověděla Plíšková.

Australanka přesto trvala na tom, že se její svěřenkyně musí do zápasu naplno ponořit právě po fyzické stránce. "Dnes musíš dřít zatraceně tvrdě. Musíš víc pracovat na nohách, jít do kolen. Musíš na ni opravdu tlačit," apelovala na pátou hráčku světového žebříčku.

"Ukážeš mi, jak jsi dnes tvrdá? Protože tohle je přesně ten den, kdy mi to musíš ukázat," pokračovala Stubbsová v motivačním proslovu. A Plíškové vyčetla odevzdaný konec první sady.

"Nemůžeš se na to vykašlat jen proto, že jsi neproměnila brejkbol a pak takhle darovat vlastní servis. To je stará Kája, ukaž mi novou Káju. Hlavně tlak a nohy," uzavřela Stubbsová. Když tenistku opustila, ta ještě naštvaně praštila raketou do lavičky.

Promluva s trenérkou nicméně na Plíškovou blahodárně zapůsobila. Češka začala hrát agresivně, byla aktivní na nohách, přesně podle podaného receptu.

Sie Šu-wej najednou nevěděla, jak se ofenzivní smršti bránit. Češka vyhrála neuvěřitelných jedenáct her z následujících třinácti, až se skóre zastavilo na stavu 4:6, 6:1, 5:1. V tu chvíli takřka nikdo nepochyboval o postupu favoritky.

Jenže jak prozradila Tchajwanka, v tu chvíli si řekla, že úplně změní styl hry. Místo své typické technické hry plné slajzů, čopů a nečekaných kraťasů začala do míčků mlátit hlava nehlava. "Snažila jsem se dávat své největší rány. Řekla jsem si, buď to vyjde nebo ne," prozradila na tiskové konferenci.

Šu-wej sbírala míček za míček, pak hru za hrou. Psychicky šla rychle nahoru, naopak Plíšková každou minutou uvadala. V hlavě i na těle. Soupeřka si vzala jeden ztracený servis zpět, potom i druhý. A bylo vyrovnáno.

Šu-wej udržela i své podání, získala pět her v řadě a až za stavu 5:6 si Plíšková znovu zavolala na pomoc svou mentorku.

Stubbsová se snažila, ale bylo už příliš pozdě. "Je to na nic, ale nech to plavat. Vím, že jsi unavená, ale víš co? Po prvním setu zase říkala ona, že je unavená. Doslova. Je na tom stejně jako ty, jediný rozdíl je, že je teď agresivnější. Víc používá nohy," vysvětlovala Plíškové, která jen mlčela s očima sklopenýma k zemi.

"Vím, že tě bolí nohy, ale stejně na nich musíš být aktivnější. Prostě musíš. Jen tak ji dokážeš zatlačit," dodala Australanka a připomínala české tenistce, že ještě není nic ztraceno.

"Je to teď jako nový zápas. Jedna hra, jedno podržení servisu a pak tie-break. Mám ti dát masáž?" snažila se Stubbsová Plíškovou rozveselit. Marně. Žádná reakce. "Musíš teď mít odvahu a správný přístup. Já vím, že ty ten zápas dokážeš vyhrát. Nesmíš mě zklamat," uzavřela trenérka.

Plíšková už v sobě ale žádné psychické ani fyzické síly nenašla. Šu-wej dokonala nevídanou otočku a postoupila do semifinále velkého turnaje. V něm vyzve další Češku, světovou čtyřku Petru Kvitovou. Bude zajímavé sledovat, jak si s houževnatou Tchajwankou poradí ona. Zápas začne ve 14:00 a sledovat ho můžete buďto v televizi O2, nebo v textové online reportáži Aktuálně.cz.