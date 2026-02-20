To je šílené, volala komentátorka. Bezradný Sinner se kouzlům Menšíka jen smál

V tenisovém světě je to, jako by dokázal nemožné. Jakub Menšík se čtvrtfinálovým triumfem v Dauhá nad Jannikem Sinnerem postaral o jedno z největších překvapení na okruhu v této sezoně. Prostějovský rodák k největšímu skalpu kariéry dokráčel i díky fantastickým úderům.
Statistiky mluví neúprosně. Téměř tři roky se nestalo, že by italský tenisový hegemon prohrál na tvrdém povrchu s někým mimo první desítku žebříčku.
Loni ho kromě jeho věčného rivala Carlose Alcaraze porazil jen Alexandr Bublik na trávě. Ale pokud nebyl zraněný a neskrečoval, žádný tenista mimo nejužší elitu si na něho nepřišel.
Až ve čtvrtek večer v Dauhá Jakub Menšík se skóre 7:6, 2:6 a 6:3. Ten nejen, že dokázal vyrovnat vysokou úroveň hry současné světové dvojky, ale v některých ohledech ji i předčil.
„Fantasticky podával, vždyť v první sadě se pohyboval jeho první servis někde kolem 90 procent,“ kroutil hlavou Sinner, když ve dvě ráno dorazil zklamaný do hloučku novinářů.
Menšík ale zvládal i delší výměny a předvedl několik úderů, nad kterými zůstával i pro televizní komentátory rozum stát.
„To je šílené pokrývání kurtu,“ neudržela se komentátorka televizního přenosu, když Menšík u sítě proháněl Sinnera ze strany na stranu.
Ten nejlepší trik ale paradoxně vytáhl v prostřední sadě, kterou nakonec český tenista ztratil.
Ital skvěle zaservíroval. Menšík jen s obtížemi returnoval těsně za síť a Sinner si šel pro jasnou smeč, jenže trefil místo, kam soupeř běžel a balonek mu přiletěl forhendovou zatáčkou zpátky. A přesně na boční lajnu.
Zatímco Menšík po nejlepším úderu možná celého turnaje salutoval divákům, Sinner se jen otočil a s nevěřícným úsměvem na tváři odkráčel zpátky k základní čáře.
„Pokud Menšík bude hrát pořád takhle, dočkáme se od něho velkých věcí,“ napsal na síti X šéfredaktor španělského tenisového serveru Punto de Break José Morón.
To Ital sklízí nebývalou kritiku. Po nečekané prohře v semifinále Australian Open přišla letos další porážka.
„Každý tenista má vzestupy a pády, já mám teď zrovna horší období. S týmem teď máme téměř dva týdny na to připravit se na turnaj v Indian Wells,“ hájil se Sinner.
To z Menšíka je hvězda turnaje a zahraje si semifinále podniku, za který vítěz dostane 500 bodů do žebříčku.
„Věděl jsem, jak skvělý tenista a šampion proti mně bude stát. Přesto jsem šel do zápasu s myšlenkou vyhrát. Byla to velká mentální bitva, a i když mi ve druhé sadě trochu došla energie, dokázal jsem se s tím v třetím setu poprat,“ pochvaloval si Menšík.
V pátečním večerním semifinále ho čeká přemožitel Jiřího Lehečky Francouz Arthur Fils.
