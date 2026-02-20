Přeskočit na obsah
Sport

To je šílené, volala komentátorka. Bezradný Sinner se kouzlům Menšíka jen smál

Miroslav Harnoch
V tenisovém světě je to, jako by dokázal nemožné. Jakub Menšík se čtvrtfinálovým triumfem v Dauhá nad Jannikem Sinnerem postaral o jedno z největších překvapení na okruhu v této sezoně. Prostějovský rodák k největšímu skalpu kariéry dokráčel i díky fantastickým úderům.

Jakub Menšík
Jakub MenšíkFoto: REUTERS
Statistiky mluví neúprosně. Téměř tři roky se nestalo, že by italský tenisový hegemon prohrál na tvrdém povrchu s někým mimo první desítku žebříčku.

Loni ho kromě jeho věčného rivala Carlose Alcaraze porazil jen Alexandr Bublik na trávě. Ale pokud nebyl zraněný a neskrečoval, žádný tenista mimo nejužší elitu si na něho nepřišel.

Až ve čtvrtek večer v Dauhá Jakub Menšík se skóre 7:6, 2:6 a 6:3. Ten nejen, že dokázal vyrovnat vysokou úroveň hry současné světové dvojky, ale v některých ohledech ji i předčil.

„Fantasticky podával, vždyť v první sadě se pohyboval jeho první servis někde kolem 90 procent,“ kroutil hlavou Sinner, když ve dvě ráno dorazil zklamaný do hloučku novinářů.

Menšík ale zvládal i delší výměny a předvedl několik úderů, nad kterými zůstával i pro televizní komentátory rozum stát.

„To je šílené pokrývání kurtu,“ neudržela se komentátorka televizního přenosu, když Menšík u sítě proháněl Sinnera ze strany na stranu.

Ten nejlepší trik ale paradoxně vytáhl v prostřední sadě, kterou nakonec český tenista ztratil.

Ital skvěle zaservíroval. Menšík jen s obtížemi returnoval těsně za síť a Sinner si šel pro jasnou smeč, jenže trefil místo, kam soupeř běžel a balonek mu přiletěl forhendovou zatáčkou zpátky. A přesně na boční lajnu.

Zatímco Menšík po nejlepším úderu možná celého turnaje salutoval divákům, Sinner se jen otočil a s nevěřícným úsměvem na tváři odkráčel zpátky k základní čáře.

„Pokud Menšík bude hrát pořád takhle, dočkáme se od něho velkých věcí,“ napsal na síti X šéfredaktor španělského tenisového serveru Punto de Break José Morón.

To Ital sklízí nebývalou kritiku. Po nečekané prohře v semifinále Australian Open přišla letos další porážka.

„Každý tenista má vzestupy a pády, já mám teď zrovna horší období. S týmem teď máme téměř dva týdny na to připravit se na turnaj v Indian Wells,“ hájil se Sinner.

To z Menšíka je hvězda turnaje a zahraje si semifinále podniku, za který vítěz dostane 500 bodů do žebříčku.

„Věděl jsem, jak skvělý tenista a šampion proti mně bude stát. Přesto jsem šel do zápasu s myšlenkou vyhrát. Byla to velká mentální bitva, a i když mi ve druhé sadě trochu došla energie, dokázal jsem se s tím v třetím setu poprat,“ pochvaloval si Menšík.

V pátečním večerním semifinále ho čeká přemožitel Jiřího Lehečky Francouz Arthur Fils.

