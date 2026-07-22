To je přece absurdní, křičela komentátorka. Pražská show Sáry Bejlek obletěla svět

Výkon Sáry Bejlek na domácím Prague Open na Štvanici výrazně zarezonoval ve světě tenisu. Dvacetiletá česká tenistka v úterý po těžké bitvě vyřadila Rusku Annu Blinkovovou. Asociace WTA poté duel označila za „pražskou klasiku“ a vydala speciální sestřih „oslnivých úderů“ Češky. Komentátorka mezinárodního přenosu už nevěděla, jaká superlativa k popisu kousků Bejlek použít.
Věhlas mladé tenistky roste. Sára Bejlek je ve dvaceti letech členkou elitní světové padesátky a na domácí podniku WTA plní roli turnajové trojky hned za hvězdnými krajankami Marií Bouzkovou a Barborou Krejčíkovou.
Úterní vstup do turnaje pro ni ale byl extrémně náročný jak fyzicky, tak i psychicky. Nebezpečnou Rusku udolala po setech 7:6, 3:6, 6:1, když v dramatickém tie-breaku první sady odvrátila tři setboly. Hrálo se bez devíti minut tři hodiny.
Zejména výkonem v rozhodujícím dějství pak tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou nadchla nejen české fanoušky, ale i mnoho těch světových.
„Bejlek hrála vzrušující tenis. Její úderový rejstřík byl naprosto oslnivý,“ napsala asociace WTA.
„Na tohle se určitě podívejte. Sára Bejlek v pražské klasice ohromila vítězstvím nad Annou Blinkovovou. Dali jsme dohromady její nejlepší míče,“ lákala diváky na sestřih.
Vypovídající bylo i nadšení komentátorky přenosu Sue Thearleové.
Když Bejlek ve druhém gamu třetího setu oběhala nemožné, vrátila šest agresivních ran Rusky a poté z hluboké defenzivy sama prohodila soupeřku křížným prohozem, komentátorka se neudržela a zvolala: „Ou, jak to? Jak tohle dokázala?“
Podobnou situaci vyřešila levoruká česká tenistka i o chvíli později, ve třetí hře.
Znovu se blýskla fenomenální obranou a soupeřku připravenou na síti na snadné zakončení šokovala prohozem z málo vídané pozice. „Ou, tohle je přece absolutně absurdní,“ křičela komentátorka.
Další paráda přišla v šesté hře. 163 centimetrů vysoká Bejlek se ve výměně tentokrát držela doslova na vlásku. Situace pod stupňujícím se tlakem Rusky vypadala beznadějně, Češka se ale z posledních sil natáhla pro volej soupeřky a míček umístila dokonale mimo její dosah.
„Oooo, to je naprosto nesmyslné,“ znovu komentátorka nemohla uvěřit.
Když Bejlek třetí set ukončila, už jen výstižně shrnula to, co právě viděla: „Tohle byla ohromná zábava. Čistokrevný thriller.“
Bejlek, která letos v Abú Zabí vyhrála z pozice kvalifikantky svůj první turnaj na elitním okruhu, se ve čtvrtečním osmifinále utká na Štvanici s další Ruskou Marijí Timofejevovou, od října minulého roku reprezentující Uzbekistán.
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