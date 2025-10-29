Je to tady. Strhující jízda vede k nástupu mladé Češky. Řeší se i její "vyčůranost"

Rychlé nohy, lstivost, smysl pro nečekaná řešení. Vynikající houževnatá obrana a potom bez varování brutální útok, na který překvapená soupeřka není schopná reagovat.
Specifický styl Sáry Bejlek ve světě tenisu rezonoval už před dvěma lety, kdy ji asociace WTA v samostatném textu adorovala označením "157 centimetrů vysoký uragán".
Bejlek vždy ukazovala, že je schopná velkých věcí. Vždyť už v šestnácti postoupila do hlavní soutěže US Open.
Očekávaný postup mezi stočlennou světovou elitu musela vinou nevyrovnaných výkonů i zdravotních potíží odložit, dlouhodobě zůstávala těsně pod milníkem.
Teď je ale tady. A v plné síle.
Tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou od 29. září vyhrála všechny zápasy, do kterých nastoupila, získala tituly v italském Rende a minulý týden v mexickém Querétaru.
Aktuálně má na kontě už třináct výher v řadě, úspěšně totiž vstoupila i do dalšího podniku v kolumbijském Cali. Celkově v tomto období ztratila pouhé čtyři sety.
Na žebříčku už jí patří 84. pozice a po aktuálním turnaji může postoupit ještě výš: do osmé desítky.
Hlavní cíl, který si předsevzala, už má Bejlek prakticky v kapse: zajištěnou účast přímo v hlavní soutěži grandslamového Australian Open.
Novinářům minulý rok během spektakulární jízdy velkým turnajem v Madridu vyprávěla, jak v dětství vždy vzhlížela k Petře Kvitové, své slavné krajance a také levačce, která právě na španělské antuce třikrát během kariéry zvedla nad hlavu vítěznou trofej.
"To jsem ještě netušila, že zůstanu takhle malá a nebudu moct hrát vůbec její hru," smála se Bejlek.
Na ranařský styl založený na mocném servisu skutečně může zapomenout, její zbraně jsou úplně jinde.
Mezi ty, které se nedají přehlédnout, patří nezastavitelný příliv energie.
"Bude zajímavé ji v příští sezoně sledovat. Chytrá levačka, která vzhledem k malé výšce nikdy nebude žádná servismanka, žádná ranařka, ale přehledem na kurtu, vyčůraností může zlobit. A podobných hráčů i hráček už byla ve špičce celá řada, takže reálné to je," uvedl pro Aktuálně.cz tenisový expert Dušan Lojda.
