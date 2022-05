"To je nadávka?" Tenisovou hvězdu překvapilo, co se naučila. Smích ji pak ale přešel

Šampionka loňského US Open si přímo v televizním rozhovoru utrhla ostudu. Když britská tenistka Emma Raducanuová na turnaji v Římě dostala otázku, co už umí z italštiny, pronesla nadávku, aniž by o tom věděla. Pak prosila, aby se její "přešlap" vystřihl.

Byla to nevinná otázka během rutinního rozhovoru grandslamové šampionky. "Dokázala jste se naučit nějaká italská slovíčka?" Související Grandslamy se blíží, českých porážek přibývá. Září ale překvapivý tahoun Přehled Raducanuová hned snaživě začala lovit v paměti. "Ano, naučila… Něco jako ´que cazzo´?" Moderátorka se nejprve zarazila, pak se odpovědi začala smát a britská tenistka okamžitě věděla, že je něco špatně. "Je to zlé slovo?" "Trochu," odvětila tazatelka. "To mě naučil přítel," vymlouvala se Raducanuová. Pak prosila, jestli se může její výrok vystřihnout, a dožadovala se vysvětlení, co vlastně znamená. "Pak vám to řeknu, na konci rozhovoru," slíbila novinářka 12. hráčce světa, že ji osvětlí italské spojení, které se dá přeložit jako "Co to, kur…, je?" Související Zraněný loket Krejčíkové se lepší, ale termín návratu na kurty je stále nejasný Raducanuová přispěchala s druhým pokusem. "Ehmm, buongiorno?" zkusila to. "Buongiorno už je lepší," schválila tradiční pozdrav moderátorka. "Ale ten předchozí výrok může být užitečný," zavtipkovala. Rozveselenou Raducanuovou ale smích přešel na kurtu. Hned v prvním zápase proti Kanaďance Biance Andreescuové musela za stavu 2:6 a 1:2 duel skrečovat kvůli bolesti zad. "Netušila jsem, že to je tak špatné, dokud jsem nevstoupila na kurt. Stále se učím, jak moc mohu tlačit na své tělo a kde je ta hranice," uvedla.