To byl hrom, blíží se bouřka? Ne, to jen Vondroušová postoupila, svět poznává mladou hvězdu

před 12 minutami

Markéta Vondroušová nepřestává udivovat tenisovou veřejnost. Do svého prvního dospělého French Open vlétla bez respektu a soupeřce povolila jediný gem. Jako nejmladší hráčka světové stovky kraluje i různým statistikám mezi ostatními tenistkami.

Paříž - Doteď ji evidovali jen čeští fanoušci nebo tenisoví fajnšmekři sledující malé turnaje. Nyní si však Markéta Vondroušová odbývá premiéru na grandslamu a na sociálních sítí se to jen hemží údivnými reakcemi nad její drtivou výhrou v prvním kole kvalifikace French Open.

Na kurtu se zdržela jen 38 minut, Argentinku Nadiu Podoroskou rozprášila suverénním způsobem 6:0 a 6:1, jako by byla zkušenou harcovnicí a ne sedmnáctiletou debutantkou. Přitom její soupeřka už ostruhy z grandslamových turnajů má, loni například prošla kvalifikací do prvního kola US Open. Přesto byla v roli školitelky rodačka ze Sokolova.

"Bylo to vážně rychlé, tohle jsem sama nečekala, přeci jen je to grandslam a každá z holek tu hraje dobře. Ale mě se dařilo, obzvlášť na servisu, tam neměla soupeřka moc šancí vrátit se do zápasu," řekla oficiálnímu webu turnaje Vondroušová.

Její úžasná stíhací jízda za tenisovou elitou tak pokračuje, loňský rok končila jako 374. hráčka světa a nyní je od pondělí v první stovce. "V přípravě jsem hodně běhala a teď díky dobré kondici dokážu hrát z kvalifikace až do finále osm zápasů, aniž bych se cítila moc unavená," popsala, v čem nejspíš tkví kouzlo jejího úspěchu.

V pařížské kvalifikaci plní roli nasazené dvojky, papírově by tak měla na hlavní soutěž dosáhnout. "Moc ráda bych to zvládla, mám na Roland Garros ty nejlepší vzpomínky, byl to můj první grandslam i v juniorkách, mám to tu moc ráda a užívám si to. Bydlíme s trenérem deset minut chůze od Eiffelovky, miluju tohle město," dodala levoruká tenistka.

Její možná nejrychlejší zápas v životě zaujal i fanoušky na sociálních sítích. "To nebylo dunění hromu, to jen Vondroušová postoupila dál," zavtipkoval například jeden z nich.

That was not a rumble of thunder, that was only Vondrousova passing through. — pfeifferchild (@pfeifferchild) May 24, 2017

Pokud by česká tenistka kvalifikaci zvládla, připsala by si už 50. výhru v sezoně. Není divu, že s takovou porcí zápasů přepisuje různé statistické ukazatele. Kupříkladu už letos odehrála přes tisíc her, přesně 1007 a 63,35 procent z nich vyhrála. Lepší čísla v obou případech nenajdete u žádné z hráček v první stovce.

Games played (YTD, top 100)



Vondrousova 1007

Mladenovic 902

Kontaveit 866

Zheng 799

Svitolina 755

Ostapenko 786

Barthel 772

Woznaicki 770 — Dan Brusca (@danbrusca) May 24, 2017

V dalším kole kvalifikace čeká Vondroušovou Rakušanka Barbara Haasová, až 159 hráčka světa. Tu už jednou vycházející česká hvězda porazila, na přerovské antuce před dvěma lety poměrně hladce 7:5 a 6:1. Má na co navazovat.

"Pokud vám jméno Markéty Vondroušové není moc povědomé, udělejte něco pro sebe a poznamenejte si, že tohle byste si pamatovat měli," napsal web antukového grandslamu. A ví proč.