„To bude zlé. Udělala tu největší chybu.“ Osobnosti českého tenisu se diví Vondroušové

Wimbledonské šampionce z roku 2023 Markétě Vondroušové hrozí za nedodržení antidopingových pravidel až čtyři roky zákazu činnosti. Česká tenistka v prosinci odmítla pustit do svého pražského bytu německou komisařku a neodevzdala vzorek. Podle osobností českého tenisu jde o průšvih, který může mít vážné následky.
Vondroušová na konci minulého týdne převyprávěla na svých sociálních sítích incident, který se odehrál na začátku prosince minulého roku, a dala jej do souvislosti se svými psychickými problémy.
„K incidentu s dopingovou kontrolou došlo, protože jsem se po měsících psychického a duševního stresu dostala k bodu zhroucení,“ napsala šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova.
Zmínila zdravotní problémy, neustálý tlak i dlouhodobé potíže se spánkem, které v ní vyvolávaly pocit vyčerpanosti a křehkosti. Její duševní problémy prý vedly k panické reakci při návštěvě komisařky.
Tenistka ji po osmé hodině večerní nepustila dovnitř, podle ní se nelegitimovala ani neukázala pověření. Komisařka naopak tvrdí, že splnila všechny náležitosti, přičemž tento rozpor bude hlavním předmětem vyšetřování.
Vondroušová se zároveň hájí tím, že se potýkala s akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou, a proto nejednala racionálně. Zmínila i přepadení Petry Kvitové, které útočník v jejím bytě v roce 2016 vážně pořezal ruku. „Reagovala jsem jako osoba, která se bojí,“ vysvětlila.
Je to hodně zlé, míní Koukalová i Vydra
Podle českých tenisových osobností to ale bude mít Vondroušová s obhajobou nesmírně náročné.
„Nezávidím jí tu situaci, protože neodevzdat vzorek je dost špatné. To byla hlavní chyba,“ prohlásila v pořadu KANÁR+ bývalá hráčka Klára Koukalová. Dodala, že lidsky Vondroušovou chápe.
„Na druhou stranu kdyby mi někdo zazvonil večer doma, taky bych se trošku bála a možná bych vůbec neotevřela. Myslím, že by ta komisařka mohla přijít v určené hodiny. Ještě to byla Němka, ne Češi, na které je Markéta zvyklá. Ta mince má dvě strany. Mně kontroly nevadily, my se dokonce spolu podívali na Ordinaci v růžové zahradě. Ale je to prostě zásah do soukromí,“ uvedla.
„O pár dní později byla testovaná a výsledek byl negativní. Je úplně jasné, že tady nejde o žádný doping. Markéta ale nedodržela protokol,“ doplnila její kolegyně z relace, jejíž premiéru odvysílá stanice Canal+ Sport ve středu ve 20:00, Andrea Sestini Hlaváčková.
Hlavní host pořadu, zkušený kondiční trenér David Vydra, s polehčujícími okolnostmi v případu Vondroušové nesouhlasil.
„Jsou nějaká pravidla. V tom sportu se točí obrovské peníze a lidé jsou pro ty peníze schopní udělat cokoli. Takže pokud byste ta pravidla neměli nastavená, tak se prostě bude podvádět. Navíc doping může ublížit zdraví, takže za mě jsou ty kontroly v pořádku,“ poznamenal.
Vydra připomněl někdejší případ Srba Viktora Troického, u kterého v roce 2013 osobně byl.
„Řeknu to, abych poukázal na to, že je to hodně zlé. My jsme tehdy byli v Monte Carlu, on tam hrál dlouhý zápas ve velkém horku, byl úplně vyřízený. Přišla dopingovka, jemu ale posvětil i turnajový lékař, že nemusí dávat vzorek. Na základě toho se Viktor rozhodl, že vzorek nedá a stejně ho potrestali. Dostal osmnáct měsíců stopku. Neodevzdat vzorek je největší chyba, co může být,“ popsal muž, který s kondicí pomáhal mimo jiné Tomáši Berdychovi či Petře Kvitové.
Plíšková: Vůbec nechápu, proč otevřela
Komisařka se u Vondroušové stavila mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS. Prostřednictvím ní informují, kdy a kde budou k zastižení.
Podle tenisového antidopingového programu ale mohou být hráči jednou testováni i kdykoli bez předchozího upozornění. Jde o záměr, organizace chce, aby byl program co nejvíce nepředvídatelný.
„Pravidla jsou jasně daná. Všichni víme, že mohou přijít v jakoukoli hodinu. Vůbec nechápu, proč Markéta otevřela, když se bála, to se tam trochu tluče,“ podivovala se v pondělním vydání podcastu Rakety bývalá česká tenistka Kristýna Plíšková.
„Když je to takhle večer a není to tvoje nahlášená hodina, můžeš i dělat, že spíš nebo že nejsi doma. Tohle za mě trošku nesedí. Možná se nějak unáhlila nebo nevěděla, že to bude kontrola. Je to každopádně dost nešťastné a může jí to dost pokazit kariéru,“ dodalo dvojče úspěšnější Karolíny, někdejší světové jedničky, která na okruhu stále působí.
Plíšková se pozastavila také nad zmínkou o přepadení Kvitové. Tohle srovnání jí přišlo nemístné. „Možná to Markétě někdo poradil, ale to je úplně něco jiného, zvlášť, když ty dveře otevřeš,“ podotkla.
Další protagonista podcastu, manžel a manažer Karolíny Plíškové Michal Hrdlička, se v případu Vondroušové obává nejhoršího.
„Co jsem slyšel v zákulisí, tak je to opravdu možné, že jí napaří co největší pálku, protože z toho chtějí udělat exemplární trest. Nepodrobit se testu je z jejich pohledu průšvih a chtějí tohle chování vymýtit,“ prohlásil.
